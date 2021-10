La Juventus dopo la sconfitta contro il Verona deve tener conto di problemi dal punto di vista del gioco. Sorprende anche il primo tempo giocato dai bianconeri, che sono stati sovrastati dalla voglia del Verona di vincere la partita. Meglio nel secondo tempo, anche se il gol di McKennie non è bastato per pareggiare la partita. Proprio il centrocampista americano, considerato uno dei principali indiziati a lasciare la società bianconera, negli ultimi match ha dimostrato di essere molto importante. Suoi i due gol realizzati contro Sassuolo e Verona, l'unico centrocampista che in questo momento sembra poter dare un apporto importante in fase realizzativa.

È evidente però la necessità di rinforzare la rosa già a gennaio.

A tal riguardo secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando ad innesto a centrocampo ed uno nel settore avanzato. Per la mediana potrebbe arrivare Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022. Arriverebbe quindi a prezzo vantaggioso, il belga porterebbe esperienza e qualità a centrocampo. Nel settore avanzato invece potrebbe arrivare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Il centrocampista Witsel e la punta Vlahovic possibili acquisti di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Axel Witsel e a quello di Dusan Vlahovic.

Due innesti importanti che potrebbero risolvere i problemi a centrocampo e nel settore avanzato riscontrati in questo inizio di stagione. Il belga arriverebbe a prezzo vantaggioso essendo in scadenza con il Borussia Dortmund a fine stagione. La punta della Fiorentina invece costa circa 60 milioni di euro, la società bianconera potrebbe offrire circa 50 milioni di euro da pagare in più stagioni più il cartellino di un giocatore dell'under 23.

La Juventus starebbe lavorando anche ad alcune cessioni. Difficile quella di Rabiot già a gennaio, potrebbero invece partire Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il gallese non è stato convocato per la trasferta di Verona per un problema muscolare. Per quanto riguarda invece lo svedese, non è riuscito ad incidere dal suo arrivo alla Juventus.

Ha molto mercato, si parla di un interesse concreto di alcune società inglesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro per il mercato della prossima stagione. Abbiamo parlato del possibile arrivo di Witsel e Vlahovic, la società bianconera per giugno potrebbe ingaggiare anche un difensore centrale in caso di partenza di Matthijs De Ligt. Per l'olandese si parla di trasferimento al Chelsea. Al suo posto potrebbe arrivare Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con la società inglese a fine stagione.