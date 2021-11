La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo problemi evidenti a centrocampo e nel settore avanzato. Manca un giocatore di qualità che sappia garantire equilibrio e impostazione di gioco ma anche una punta brava dal punto di vista realizzativo. La partenza di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato sta pesando in maniera evidente a tal punto che i bianconeri in 14 partite di campionato hanno segnato appena 18 gol. Fra le delusioni principali c'è sicuramente Alvaro Morata, che si impegna molto per la squadra ma che non riesce a garantire i gol che la Juventus si aspetta.

Appena quattro in questo inizio di stagione e nonostante sia stato difeso da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Salernitana-Juventus, sembra difficile venga riscattato a fine stagione. La società bianconera starebbe valutando di utilizzare i 35 milioni di euro necessari per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino della punta spagnola dall'Atletico Madrid nell'investimento su un giocatore giovane che possa migliorare la Juventus dal punto di vista realizzativo. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic: si parla di un suo arrivo già a gennaio.

La punta Morata potrebbe non essere riscattata dalla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la punta Alvaro Morata potrebbe non essere riscattata dalla Juventus a fine stagione.

Il giocatore è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. La società bianconera dovrebbe investire circa 35 milioni di euro per il suo cartellino. Si starebbe però valutando l'acquisto di una punta giovane. Potrebbe essere Dusan Vlahovic, che si sta confermando nel campionato italiano anche in questo inizio di stagione. Si è parlato di un suo possibile arrivo già a gennaio ma la Fiorentina lo valuta almeno 60 milioni di euro.

Per questo il suo acquisto potrebbe essere posticipato a giugno, quando costerà di meno essendo vicino alla scadenza del contratto con la società toscana (giugno 2023).

Il mercato della Juventus

La Juventus però avrebbe bisogno di una punta anche a gennaio. Per questo starebbe lavorando all'acquisto di un giocatore che possa migliorare i bianconeri dal punto di vista realizzativo.

Si valuta l'investimento su Julian Alvarez, punta del River Plate che però ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Sarebbe più vantaggioso l'acquisto di Alexandre Lacazette, che in una recente intervista ha dichiarato che a gennaio deciderà se lascerà l'Arsenal o se aspettare la scadenza di contratto a fine stagione. La punta francese costa circa 10 milioni di euro e piace a diverse società.