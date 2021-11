La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. La società bianconera sta lavorando in vista del prossimo Calciomercato, sia sulle cessioni che potrebbero agevolare gli investimenti per migliorare la rosa. Si valuta l'arrivo di un centrocampista e di una punta, i preferiti sono Axel Witsel, Boubacar Kamara, Denis Zakaria, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic. A proposito della punta della Fiorentina, il suo arrivo sembra dipendere da almeno tre cessioni, considerando il prezzo di mercato del giocatore. Il sito Calciomercato.it ha chiesto ai sostenitori bianconeri quale giocatore dovrebbe partire a gennaio oltre a Rabiot e Ramsey per agevolare l'investimento su un punta.

Con il 31% dei voti al primo posto c'è Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è ormai una riserva per Allegri e nell'ultimo match in cui è stato schierato titolare (contro il Chelsea in Champions League) non ha reso come ci si aspettava. Una buona percentuale di utenti però ha votato anche l'addio di Arthur Melo, con il 27%. Il brasiliano, rientrato ad ottobre dopo l'intervento per una calcificazione ossea, non è riuscito a trovare molto minutaggio. Allegri ha scelto nelle ultime partite come titolari Locatelli e McKennie.

Il terzo più votato come possibile partente a gennaio è il centrocampista Kulusevski

L'altro nome votato con una buona percentuale dai sostenitori bianconeri come possibile partente a gennaio è il centrocampista Dejan Kulusevski, che ha ricevuto il 24% dei voti.

Arrivato la scorsa stagione, lo svedese non è riuscito a dimostrare le qualità per le quali si era messo in evidenza nella stagione 2019-2020 con il Parma. Con l'infortunio di Chiesa avrà però la possibilità di raccogliere più minutaggio nei prossimi match. Se dovesse però continuare a deludere la sua partenza potrebbe concretizzarsi a gennaio.

Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse concreto del Tottenham. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro. Al quarto posto è stato votato il terzino Alex Sandro con il 18%. Il brasiliano nelle ultime stagioni sta avendo un rendimento deludente, almeno alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per la prossima stagione.

Dovrà tener conto del bilancio societario, di conseguenza non ci si aspettano grandi investimenti oltre a quello eventuale su Dusan Vlahovic. Per questo la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. A tal riguardo si valuta l'ingaggio del centrocampista Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Il suo stipendio però è ''pesante'', attualmente guadagna circa 16 milioni di euro a stagione. Dovrà accettare quindi un'offerta minore per poter approdare nella società bianconera.