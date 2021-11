La Juventus la prossima stagione potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi due acquisti a titolo gratuito risalgono oramai a tre stagioni fa, quando arrivarono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Investimenti però che non hanno garantito un rendimento importante , anche in considerazione del fatto che hanno sottoscritto ciascuno un contratto da sette milioni di euro netti a stagione. Per i due centrocampisti potrebbe esserci una cessione già a gennaio, si parla infatti di un loro possibile approdo al Newcastle. Il gallese potrebbe rimanere anche in Italia, piace alla Roma.

A proposito di investimenti a parametro zero la Juventus starebbe valutando diversi giocatori per la prossima stagione. Si parla molto di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Di recente però il noto sito Calciomercato.it ha voluto lanciare un sondaggio chiedendo ai sostenitori bianconeri quale giocatore che va in scadenza di contratto a fine stagione potrebbe risultare ideale per la Juventus. Il giocatore più votato è stato il centrocampista del Real Madrid Isco.

I tifosi votano l'acquisto ideale a parametro zero per la prossima stagione: Isco il preferito

In un recente sondaggio lanciato dal sito calciomercato.it in cui si chiedeva quale fosse l'acquisto a parametro zero ideale per la Juventus la prossima stagione i sostenitori bianconeri hanno votato al primo posto Isco con il 35% dei voti.

Al secondo con la stessa percentuale di votazione il 26% il centrocampista del Paris Saint Germain Angel Di Maria e il difensore del Chelsea Antonio Rudiger. Al quarto posto il giocatore del Barcellona Dembélé. Tutti giocatori che potrebbero essere ideali per il tecnico Massimiliano Allegri, ma l'eventuale approdo di Isco alla Juventus potrebbe esserci già a gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico toscano gradirebbe lo spagnolo per migliorare il gioco bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa anche a gennaio. A tal riguardo starebbe valutando altri giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione. Ci si riferisce ad Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, rispettivamente centrocampisti del Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach e Olympique Marsiglia.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato piace Dusan Vlahovic della Fiorentina, difficile però che tale acquisto possa concretizzarsi a gennaio. Potrebbe essere posticipato a giugno, per l'inizio dell'anno invece potrebbe arrivare la punta del River Plate Julian Alvarez, per il quale la Juventus avrebbe presentato un'offerta ufficiale da 15 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus alla società sudamericana.