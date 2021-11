La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. Molto dipenderà dalle cessioni ma sembra essere certo che la società voglia migliorare la rosa in qualità ed esperienza. Soprattutto a centrocampo sembra mancare un giocatore bravo a garantire equilibrio ed impostazione di gioco. A tal riguardo i preferiti sarebbero Axel Witsel del Borussia Dortmund, Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia. Serve però anche una punta che migliori dal punto di vista realizzativo i bianconeri. Troppo pochi i 18 gol fino ad adesso realizzati in campionato.

Non è un caso infatti che la Juventus sia lontana dai primi posti in classifica, a -14 dal Napoli primo e a -7 dall'Atalanta quarta. Si parla molto del possibile arrivo di Dusan Vlahovic anche se sembra difficile arrivi alla Juventus già a gennaio. Per questo la società bianconera potrebbe acquistare una punta d'esperienza senza investire molto in cartellino. Potrebbe essere Alexandre Lacazette il giocatore ideale per rinforzare il settore avanzato bianconero. Il francese è in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe lasciare l'Arsenal a un prezzo vantaggioso ad inizio anno. Sulla punta ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan.

La punta Lacazette potrebbe lasciare l'Arsenal a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Milan e Juventus potrebbero acquistare Alexandre Lacazette durante il mercato di gennaio. A parlare di un suo possibile addio all'Arsenal è stata proprio la punta francese in una recente intervista. Ha dichiarato: "I miei agenti si stanno guardando attorno, ma non succederà nulla prima di gennaio.

Voglio una sfida affascinante, vedremo quali saranno le offerte, che progetti ci saranno e come intenderanno puntare su di me". Su Lacazette ci sarebbero anche altre società europee, il Newcastle, l'Atletico Madrid e l'Olympique Marsiglia. Potrebbe lasciare l'Arsenal per circa 10 milioni di euro.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni importanti durante il mercato di gennaio. Si valutano infatti le partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che hanno un ingaggio ciascuno da circa 7 milioni di euro a stagione. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Arthur Melo, ma si valuterebbero offerte anche per Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Se si dovessero concretizzare, potrebbero arrivare almeno due acquisti importanti.