La Juventus sta definendo il mercato che porterà avanti nei prossimi mesi. La società bianconera infatti dovrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato, cercando di investire in qualità e migliorando anche dal punto di vista realizzativo. Gli 11 gol realizzati in 15 partite in campionato dimostrano le difficoltà dei bianconeri, che però dovranno anche alleggerire la rosa. Potrebbero esserci delle cessioni importanti già a gennaio, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Se si dovessero concretizzare queste partenze la Juventus avrebbe una somma importante da investire sul mercato. Se per il centrocampo il preferito sembra essere Axel Witsel, per quanto riguarda il settore avanzato la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina sarebbe considerato il rinforzo ideale per migliorare l'incisività nei gol.

La Juventus potrebbe decidere anche di non riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid pur di acquistare il 21enne, che in estate potrebbe costare anche di meno perché in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

La punta Vlahovic potrebbe sostituire Morata la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe non riscattare dall'Atletico Madrid il cartellino di Alvaro Morata e investire successivamente su Dusan Vlahovic.

La società bianconera potrebbe acquistare lo spagnolo per circa 35 milioni di euro. Somma importante che però sarebbe utilizzata per il 21enne, protagonista nella Fiorentina anche in questo inizio di stagione. Non sarà però facile investire su Vlahovic, in quanto la Fiorentina vorrebbe cederlo a qualche società inglese. In questi giorni si parla infatti di una possibile offerta di Arsenal e Tottenham per la punta già a gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Entrambi le società non avrebbero problemi a garantire la somma richiesta dalla Fiorentina per il cartellino del giocatore. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare nei prossimi mesi anche alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Juan Cuadrado e Paulo Dybala sono vicino al prolungamento di contratto con la società bianconera.

Anche il centrocampista Federico Bernardeschi potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale ma dovrebbe accettare una diminuzione dell'ingaggio attuale da 4 milioni di euro a stagione. Potrebbero invece lasciare la Juventus invece sia il portiere Mattia Perin che il terzino Mattia De Sciglio, anche loro in scadenza a fine stagione.