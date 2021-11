La Juventus, a gennaio, potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Si valutano, infatti, diverse cessioni importanti che potrebbero agevolare gli investimenti a centrocampo e nel settore avanzato che migliorerebbero la rosa bianconera. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Per il centrocampista francese, si parla di un interesse concreto del Newcastle, mentre il gallese potrebbe rescindere consensualmente il contratto. Il nazionale italiano, invece, è in scadenza di contratto a fine stagione e proprio per questo la società bianconera starebbe valutando la partenza ad inizio anno così da monetizzare dal suo cartellino.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe il Milan sul giocatore, con Pioli che potrebbe rivalutare un giocatore che nelle ultime stagioni ha incontrato diverse problematiche nella Juventus.

A tal riguardo, il sito Calciomercato.it ha lanciato un sondaggio dedicato in particolare modo ai sostenitori bianconeri. In questo è stato chiesto quale sarebbe il giocatore ideale da ricevere dal Milan in un eventuale scambio di mercato che porterebbe Bernardeschi in rossonero. Il preferito dai titosi è Frank Kessié.

I tifosi votano Kessié come giocatore ideale da scambiare con Bernardeschi

"I bookmakers abbassano la quota per Bernardeschi al Milan a gennaio: chi farebbe comodo alla Juventus in cambio?".

Questo il post su Twitter lanciato dal sito calciomercato.it e dedicato soprattutto ai tifosi della Juventus. Il più votato è stato Frank Kessié, con il 59,3% di voti. Il centrocampista ivoriano, come Bernardeschi, è in scadenza di contratto a fine stagione. Il secondo più votato è stato Alessio Romagnoli con il 25,6% (anche lui in scadenza a giugno), al terzo Ante Rebic con il 15% di voti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difficile però che si possa concretizzare uno scambio di mercato fra Milan e Juventus e che riguarderebbe Bernardeschi ed uno di questi giocatori. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano invece di una cessione del nazionale italiano alla società rossonera senza eventuali contropartite tecniche.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe effettuare anche acquisti importanti, in particolare modo a centrocampo e nel settore avanzato.

A tal riguardo, si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato, sembra difficile arrivare a Dusan Vlahovic, la punta della Fiorentina potrebbe essere l'acquisto del prossimo calciomercato estivo.

Si valuta invece l'investimento sulla punta del River Plate Julian Alvarez.