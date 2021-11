La Juventus, a gennaio, è attesa da un mercato importante in tema cessioni, ma soprattutto per quanto riguarda gli acquisti. La società bianconera potrebbe cedere Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski, ovvero tutti giocatori di centrocampo e settore avanzato. Questo potrebbe significare l'arrivo di almeno un mediano e di una punta che possa integrarsi ai vari Morata, Dybala, Kean e Kaio Jorge. A proposito di centrocampo, si parla molto di un interesse concreto per Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Piace molto anche Aurelien Tchouameni, che però il Monaco valuta almeno 40 milioni di euro. L'alternativa ai nomi sopra menzionati è anche lui francese, come il 21enne del Monaco, e gioca con l'Olympique Marsiglia. Ci si riferisce a Boubacar Kamara, difensore-centrocampista che va in scadenza di contratto a fine stagione. Si era parlato di un interesse concreto del Milan per il giocatore nel recente Calciomercato estivo, ma l'Olympique Marsiglia chiedeva circa 30 milioni di euro. Con il contratto in scadenza a giugno, la sua valutazione di mercato è diminuita notevolmente a tal punto che la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo ad inizio anno. Sarebbe utile perché può giocare mediano davanti alla difesa ma anche come difensore centrale.

Il centrocampista Boubacar Kamara possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Boubacar Kamara. il difensore-centrocampista dell'Olympique Marsiglia arriverebbe a prezzo vantaggioso essendo in scadenza di contratto a fine stagione. Sarebbe preferito al classe 1989 Axel Witsel, per motivi anagrafici, e al 21enne Aurelien Tchouameni del Monaco, per motivi economici.

Il nazionale francese, infatti, ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. La Juventus, però, valuta anche la possibilità di anticipare l'arrivo a Torino di Nicolò Rovella già a gennaio. Come è noto, il classe 2001 è stato acquistato dalla Juventus a gennaio 2020, rimanendo in prestito in Liguria. Dovrebbe approdare in bianconero la prossima stagione, ma considerando le problematiche a centrocampo, la Juventus potrebbe trovare un'intesa con il Genoa, magari prestando un altro giocatore ai liguri.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un acquisto importante anche nel settore avanzato. Dusan Vlahovic rimarrebbe il giocatore preferito, l'alternativa sarebbe Darwin Nunez del Benfica. Piace inoltre anche Julian Alvarez, punta del River Plate valutato circa 20 milioni di euro. Il 21enne ha segnato nella prima parte della stagione un totale di 19 gol fra campionato, coppa d'Argentina e coppa Libertadores.