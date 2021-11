Saranno mesi importanti per la Juventus quelli di novembre e dicembre. I bianconeri proveranno infatti a recuperare punti in campionato. Attualmente la distanza da Milan e Napoli è di 13 punti, evidentemente troppi per sperare in un eventuale lotta per il campionato. La società bianconera sarebbe pronta a rinforzare la rosa durante il mercato di gennaio, in particolare modo a centrocampo e nel settore avanzato. Per questo ci si aspettano acquisti importanti: per il centrocampo si valutano Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, che arriverebbero a prezzo vantaggioso essendo in scadenza.

Ci si attende anche l'investimento su una punta di qualità, il preferito rimane Dusan Vlahovic, l'alternativa potrebbe essere Julian Alvarez. Secondo la stampa inglese però la società bianconera starebbe valutando un altro giocatore del quale si è parlato molto nel recente Calciomercato estivo. Ci si riferisce a Gabriel Jesus, la punta del Manchester City che potrebbe lasciare l'Inghilterra se la società inglese dovesse decidere di rinforzare il settore avanzato con un acquisto importante.

La punta Gabriel Jesus possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi, la Juventus potrebbe acquistare Gabriel Jesus del Manchester City.

Il team starebbe valutando la sua cessione per arrivare ad uno fra Harry Kane del Tottenham o Erling Haaland del Borussia Dortmund. Si tratterebbero infatti di acquisti importanti: il nazionale inglese costa quasi 200 milioni di euro, ma il presidente del Tottenham in estate ha rifiutato un'offerta da 160 milioni di euro proprio dal City.

Costa più o meno lo stesso la punta norvegese, anche se sul suo contratto è presente una clausola rescissoria da 85 milioni di euro attivabile da giugno. Gabriel Jesus potrebbe essere un acquisto ideale per la Juventus, soprattutto se il Manchester City decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, somma importante ma giustificata dalla qualità del brasiliano e dalla sua età anagrafica: è un classe 1997.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi che parlano di un interesse concreto della Juventus per Gabriel Jesus non trovano particolari conferme fra i giornali italiani. La società bianconera infatti preferirebbe spendere 60 milioni di euro per Vlahovic, acquisto che potrebbe essere posticipato a giugno. Per gennaio invece potrebbe arrivare Julian Alvarez del River Plate, valutato circa 20 milioni di euro. L'argentino è stato protagonista fino ad adesso segnando 20 gol fra campionato, coppa argentina e Libertadores.