La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà soprattutto dal punto di vista realizzativo, avendo segnato appena 13 gol in nove giornate di campionato.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha spiegato che i gol in questa stagione dovranno arrivare da tutti i giocatori della rosa, considerando che manca un importante finalizzatore del gioco come lo era Ronaldo. L'allenatore toscano ha più volte dichiarato anche di avere molta fiducia in Kaio Jorge, sottolineando come il brasiliano possa avere una carriera importante. Ne ha infatti elogiato non solo la capacità tecnica, ma anche la forza fisica e la modalità in cui riesce a inserirsi nei match.

Proprio per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Kaio Jorge dovrebbe essere confermato nella Juventus anche nella seconda parte della stagione. Si era parlato infatti, fino a qualche giorno fa, di una sua possibile cessione in prestito, ma la modalità in cui è entrato anche dalla panchina le volte in cui è stato schierato sarebbe stata gradita dal tecnico Allegri.

La punta Kaio Jorge dovrebbe rimanere alla Juve anche a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Kaio Jorge dovrebbe rimanere alla Juventus anche nella seconda parte della stagione. Il brasiliano infatti gode della stima professionale del tecnico Massimiliano Allegri, che lo ha più volte elogiato per il modo in cui ha dato il suo contributo ogni volta che è stato schierato.

Potrebbe quindi giocare per le prossime partite, anche per dargli modo di raccogliere maggior minutaggio. Si parla di un su possibile ruolo da titolare contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale o eventualmente contro il Verona, sabato 30 ottobre allo stadio Bentegodi.

Arrivato per circa 3 milioni di euro dal Santos (andava in scadenza di contratto a dicembre 2021) il brasiliano si sta rivelando un investimento importante, anche solo per il fatto di avere 19 anni e delle qualità importanti.

Starà ad Allegri valorizzarlo al meglio e farlo diventare un giocatore importante per la Juventus.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe quindi confermare tutto il settore avanzato attualmente a disposizione almeno fino a fine stagione. Sarà poi da valutare il futuro professionale di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per la società bianconera a circa 35 milioni di euro.

La Juve vorrebbe chiedere uno sconto sul cartellino dello spagnolo, magari con l'inserimento di un altro giocatore.

L'obiettivo infatti sarebbe utilizzare una somma importante per l'acquisto di una punta brava in fase realizzativa, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic.