Rinforzare la rosa già nel mercato invernale per ritornare protagonisti in Italia e in Europa. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte acquisti per puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Per quanto concerne l'attacco, l'obiettivo numero uno resta Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che è entrato in orbita bianconera dopo il mancato rinnovo con il club guidato da Rocco Commisso. La dirigenza juventina vorrebbe acquistare il classe 2000 già nel mercato di gennaio, offrendo un contratto da 6 milioni a stagione e anticipando i top club europei come Atletico Madrid e Manchester City.

La situazione però vedrebbe un intoppo visto l'inserimento del Tottenham sul calciatore: infatti, secondo le ultime indiscrezioni, gli Spurs vorrebbero acquistare il bomber viola su richiesta del neo tecnico Antonio Conte, che vede in Vlahovic un giocatore importante nei suoi schemi e come possibile sostituto di Harry Kane, in caso di partenza del bomber inglese nella prossima stagione.

Intanto, i bianconeri potrebbero recapitare un'offerta alla Fiorentina, grazie alla qualificazione in Champions e soprattutto grazie a cessioni importanti come quelle di Rabiot, Ramsey e Kulusevki.

Juve, inserimento dello United per Tchouameni

Oltre al tassello legato all'attaccante, i bianconeri stanno lavorando anche sul fronte centrocampista, per affiancare un centrocampista di qualità a Manuel Locatelli.

Se nella sessione invernale i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera sembrerebbero Witsel e Rovella, la società juventina sta lavorando anche per la prossima sessione estiva di Calciomercato.

L'obiettivo principale per la mediana resta Aurelien Tchouameni, talentuoso centrocampista francese del Monaco, che a suon di grandi prestazioni si è guadagnato la chiamata dalla Nazionale francese, con la quale ha conquistato la Nations League.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juve monitora da tempo il talentuoso centrocampista, ma deve far fronte non solo alle richieste esose del club monegasco che chiede 40 milioni, ma anche all'inserimento di alcuni top club europei come Real Madrid e soprattutto Manchester United, che con il possibile addio di Paul Pogba a fine stagione, è a caccia del suo sostituto per puntellare la mediana con un acquisto di grande qualità.

Juve-Fiorentina, conferma per la coppia Dybala-Morata

Intanto, i bianconeri si preparano al delicato match casalingo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dal 3-0 rifilato allo Spezia con tripletta proprio di Dusan Vlahovic, pericolo numero uno per la difesa bianconera.

Per quanto concerne la probabile formazione, il tecnico juventino Massimiliano Allegri è pronto a confermare il suo 4-4-2 con qualche modifica rispetto al successo in Champions League contro lo Zenit: Szescny in porta; difesa a quattro formata da Danilo, Chiellini, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo, ritorna Bentancur dal 1' minuto affiancato da Manuel Locatelli, mentre sulle corsie spazio a Chiesa e Cuadrado. Infine, in attacco confermatissimo il tandem offensivo formato da Dybala e Morata: in particolare, il 10 bianconero sembra aver ritrovato la miglior condizione, ed è pronto a trascinare la Vecchia Signora dopo la doppietta siglata in Europa.

Infine, tutto confermato in casa Fiorentina con il tecnico viola Vincenzo Italiano pronto a confermare il suo collaudato 4-3-3, con il tridente formato da Saponara, Vlahovic e Callejon, mentre a centrocampo conferma per Jack Bonaventura e Gaetano Castrovilli, pronti a dare qualità e inserimenti alla mediana viola.