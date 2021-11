Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nonostante questo inizio di stagione difficile dal punto di vista del gioco e dei risultati, è riuscito a valorizzare alcune individualità importanti che potrebbero risultare decisive per migliorare la classifica dei bianconeri. Su tutti Weston McKennie, che sembra aver trovato la posizione giusta come centrocampista centrale. Dopo un inizio difficile, anche Paulo Dybala e Federico Chiesa stanno dimostrando il loro valore. L'argentino, nell'ultimo match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, ha segnato due gol e ha fornito l'assist per il gol di Morata, risultando il migliore in capo.

Ottima anche la prestazione di Chiesa, soprattutto nel secondo tempo. Suo il terzo gol su ripartenza dopo una grande azione individuale. Il nazionale italiano piace molto, in particolar modo alle società inglesi, le uniche che potrebbero permettersi un investimento importante sul mercato. Fra queste, ci sarebbe anche il Tottenham del nuovo tecnico Antonio Conte, scelto dagli inglesi per sostituire l'esonerato Nuno Espirito Santo.

Il Tottenham vorrebbe Federico Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il nuovo tecnico del Tottenham, Antonio Conte, avrebbe chiesto alla sua società l'acquisto del centrocampista Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus sta dimostrando anche in questo inizio stagione di essere un giocatore decisivo, dopo l'ottimo Europeo disputato con la nazionale italiana.

La società inglese sarebbe pronta ad investire una somma di circa 90 milioni di euro per provare a convincere la Juventus nel cederlo. A lanciare questa indiscrezione di mercato è la stampa sportiva spagnola, secondo la quale i bianconeri potrebbero accettare di lasciar partire il nazionale italiano, anche perché sistemerebbero il bilancio societario.

La Juventus ha infatti chiuso il bilancio d'esercizio 2020-2021 con un debito di 210 milioni di euro. Per la prossima stagione è previsto ancora un bilancio in negativo di circa 149 milioni di euro. Per questo, una cessione pesante potrebbe concretizzarsi durante il Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Difficile infatti che la Juventus possa lasciar partire Federico Chiesa, considerando l'importanza che ha il giocatore per la società bianconera. Potrebbero invece partire i centrocampisti Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Dalla loro cessione potrebbero arrivare circa 80 milioni di euro.