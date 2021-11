La prestazione fornita dalla Juventus contro lo Zenit San Pietroburgo è probabilmente la migliore dei bianconeri in questo inizio di stagione: il 4-2 finale è attivato grazie ai gol di Morata, Chiesa e alla doppietta di Dybala. Proprio l'argentino è stato premiato come migliore in campo.

Paulo Dybala ha ricevuto tanti complimenti sui social da parte di giocatori ed ex giocatori. Fra questi spiccano quelli di Miralem Pjanic, Francesco Totti e Alex Del Piero. Non è mancato neppure l'elogio del suo ex compagno e amico Paul Pogba. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello sport, infatti, il francese avrebbe mandato un sms a Dybala per congratularsi della prestazione.

Proprio Pogba va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022 e non è escluso che la prossima stagione possa arrivare a parametro zero proprio alla Juventus. Anche se la trattativa pare difficile per i costi d'ingaggio del centrocampista, che guadagna circa 16 milioni di euro a stagione compresi i bonus.

Il centrocampista Pogba ha elogiato Dybala dopo la prestazione dell'argentino in Juventus-Zenit

Il centrocampista Paul Pogba si è complimentato via sms per la prestazione del suo amico Paulo Dybala nel march di Champions League fra Juventus-Zenit San Pietroburgo. I due sono legati da una profonda amicizia, nata quando hanno condiviso l'esperienza professionale a Torino.

Nel frattempo circolano da tempo voci di un possibile interesse della società bianconera per il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione.

Il problema principale è rappresentato dall'ingaggio che guadagna il francese e dalle commissioni che la Juventus dovrebbe sostenere per ingaggiarlo. La società bianconera potrebbe però essere agevolata dal Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sullo stipendio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus ad esempio, facendo sottoscrivere un triennale al centrocampista, avrebbe un vantaggio fiscale importante oltre al fatto che Pogba avrebbe garantito lo stesso ingaggio che guadagna al Manchester United.

Il resto del mercato della Juventus

L'agente sportivo di Paul Pogba Mino Raiola potrebbe agevolare il trasferimento del suo centrocampista alla Juventus, considerando gli ottimi rapporti professionali che ha con la società bianconera.

Di certo non mancano società interessate al francese, su tutte il Paris Saint Germain e il Real Madrid. Conterà molto in tal senso anche la volontà del giocatore.