La Juventus è sempre molto attiva sul mercato, in attesa dell'apertura della prossima sessione invernale. La dirigenza bianconera ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo, molto probabilmente già a gennaio. In questo inizio di stagione, infatti, la squadra guidata dal tecnico Massimiliano Allegri ha avuto non pochi problemi di produzione offensiva. La Juventus ha risentito della partenza di Cristiano Ronaldo (accasatosi al Manchester United), perdendo una vera e propria macchina da gol. Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, Mauro Icardi potrebbe essere il rinforzo in attacco della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Mauro Icardi dal Paris Saint Germain

La cronaca della storia di amore ed odio tra Mauro Icardi e la moglie-agente Wanda Nara sta riempendo le pagine gossip dei giornali e potrebbe notevolmente influire sul futuro dell'attaccante argentino. Il rapporto tra il giocatore sudamericano e la moglie, infatti, lo avrebbe notevolmente allontanato dal resto dello spogliatoio del Paris Saint Germain. L'ex attaccante dell'Inter, inoltre, non viene più considerato un titolare fisso dal tecnico del club francese, Mauricio Pochettino. Icardi potrebbe dunque salutare Parigi già dalla prossima sessione di Calciomercato invernale (o, al massimo, durante quella estiva). La Juventus avrebbe messo nuovamente nel mirino il bomber argentino, che da tempo piace alla dirigenza bianconera.

Torino potrebbe essere la destinazione giusta per un giocatore come Mauro Icardi, che conosce peraltro molto bene il campionato italiano. In ogni caso, il club bianconero non avrebbe intenzione di spendere cifre faraoniche per garantirsi il cartellino dell'attaccante sudamericano. La Juventus, al momento, partirebbe in pole position rispetto alle altre squadre italiane.

Juventus, difficile l'arrivo di Erling Haaland dal Borussia Dortmund

Come noto, uno degli obiettivi della Juventus è da tempo anche Erling Braut Haaland, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Borussia Dortmund e della nazionale norvegese. Il centravanti di origini nordiche, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, avrebbe chiesto un ingaggio super, intorno ai trentasei milioni di euro.

Si tratterebbe dunque di cifre al momento improponibili per la società bianconera. Il futuro di Haaland potrebbe pertanto essere in Premier League, dove ci sono i club più ricchi d'Europa. Su di lui sarebbe inoltre molto forte l'interesse del Manchester United, dove andrebbe a comporre una coppia d'attacco devastante con Cristiano Ronaldo.