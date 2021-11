Alcuni tifosi del Napoli avrebbero chiesto la sconfitta a tavolino dopo aver perso per 3-2 a San Siro sotto i colpi di Lautaro Martinez, Perisic e Calhanoglu. Sui social, alcuni sostenitori dei campani hanno invocato la sconfitta dell’Inter per l’impiego di Martin Satriano, entrato nel secondo tempo, per il rosso rimediato con nella gara giocata con la Primavera contro la Roma dopo aver rifilato una testata all'avversario. Il regolamento ha però subito chiarito che il giocatore poteva essere utilizzato perché la squalifica, di tre giornate, deve essere scontata nel Campionato Primavera 1, come definito dal Codice di Giustizia Sportiva che applica una scissione tra le competizioni.

L'attaccante è stato inserito negli ultimi minuti per cercare di allungare la squadra dopo il forcing finale della squadra allenata da Luciano Spalletti. Satriano è stato tenuto dal tecnico nerazzurro dopo l'ottimo ritiro estivo giocato. Sulle sue tracce si sarebbero mosse anche squadre come Monza, Cagliari e Udinese. Il ragazzo adesso potrebbe trovare più spazio per l'infortunio di Alexis Sanchez che, con il Cile, ha riportato un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori per circa un mesetto. L'uruguaiano condividerà dunque l'attacco con i compagni Lautaro Martinez, Joaquin Correa ed Edin Dzeko in attesa di un possibile rinforzo in arrivo dal mercato invernale.

L'Inter sarebbe anche su Frattesi del Sassuolo

I dirigenti nerazzurri per potenziare il centrocampo avrebbero messo nel mirino le prestazioni del centrocampista emiliano, che ha avuto anche un ottimo anno con il Monza lo scorso anno in Serie B. Secondo le ultime indiscrezioni, Marotta e Piero Ausilio si sarebbero già mossi in anticipo per comprendere le possibilità di ingaggiare il ragazzo per potenziare il centrocampo.

Al Sassuolo potrebbero essere offerti giovani interessanti come Satriano, Pirola e Casadei. Il calciatore potrebbe prendere il posto di Matias Vecino che dovrebbe lasciare la squadra al termine della stagione e non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Il centrocampista ex Fiorentina sarebbe finito nel mirino di Roma e Napoli.

L'Inter, però, starebbe monitorando con attenzione anche la situazione relativa e Nahitan Nandez del Cagliari. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma ci sarebbe già un accordo, maturato in estate, con il ragazzo che potrebbe firmare un quadriennale da circa 4 milioni di euro annui. Il presidente dei sardi potrebbero venderlo anche perché gli avrebbe promesso di consentirgli il salto di qualità in una big. Sulle sue tracce ci sarebbe però anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.