La Juventus sta lavorando con grande attenzione in vista della riapertura della sessione di Calciomercato invernale. Il direttore sportivo bianconero Cherubini sta infatti approfittando di questa pausa autunnale per monitorare alcuni giocatori di qualità. La Juventus è stata protagonista di un inizio di stagione davvero deludente, soprattutto in campionato, tanto che i bianconeri sembrano essere costretti a ridimensionare i loro obiettivi per quanto riguarda il discorso Scudetto. Diverso il discorso sulla Champions League, competizione nella quale la Juventus ha finora ottenuto tre vittorie su tre partite disputate (contro Malmoe, Chelsea e Zenit San Pietroburgo).

In ogni caso, il primo obiettivo della dirigenza bianconera, per rinforzare la squadra, è un centrocampista di caratura internazionale. Negli scorsi giorni è stato fatto il nome di Ryan Gravenberch dell'Ajax, ma nelle ultime ore è spuntato anche quello di Axel Witsel, centrocampista classe 1989 che milita nelle fila del Borussia Dortmund e della nazionale belga.

Mercato Juventus, possibile colpo Witsel nella prossima sessione invernale

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini potrebbe decidere di abbandonare quello che era l'obiettivo principale della Juventus per rinforzare il reparto mediano, ovvero Aurelien Tchuameni del Monaco.

Il nuovo talento del calcio francese, infatti, viene valutato tra i quaranta ed i cinquanta milioni di euro, dunque la Juventus potrebbe decidere di virare Axel Witsel. Il centrocampista belga del Borussia Dortmund è un vecchio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri e potrebbe essere il prossimo colpo della Juventus durante la sessione di mercato invernale.

Juventus, Vlahovic sarebbe il primo obiettivo per l'attacco

In questo modo, la dirigenza bianconera andrebbe a risparmiare quei quaranta-cinquanta milioni di euro, che sarebbero poi investiti per acquistare un attaccante di qualità, visto lo scarso apporto realizzativo di Alvaro Morata, giocatore che ha notevolmente deluso in questo inizio di stagione.

Il nome più caldo per quanto riguarda il reparto offensivo della Juventus sarebbe quello di Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 che milita nelle fila della Fiorentina e della nazionale serba. Su di lui, comunque, ci sono anche alcuni top club del calcio europeo, come Manchester City e Borussia Dortmund, che potrebbero mettere sul piatto delle offerte superiori a quella della Juventus. Il club tedesco, in particolare, potrebbe puntare su Vlahovic nel caso in cui dovesse cedere Haaland.