La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà nell'impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo, soprattutto in campionato.

Ma intanto la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League per 4-2 potrebbe dare autostima alla squadra, anche verso la sfida di campionato contro la Fiorentina prevista sabato 6 novembre alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Fra i migliori in campo contro i russi in Champions c'è stato anche Federico Bernardeschi, che quest'anno sembra un giocatore rivalutato rispetto alle stagioni precedenti con Sarri e Pirlo.

Il centrocampista toscano sta dando un buon contributo nel settore avanzato ma anche equilibrio in difesa. Non è un caso che al momento della sostituzione i tifosi gli hanno riservato tanti applausi. Segnali importanti che potrebbero portare a un prolungamento di contratto per il nazionale italiano.

Bernardeschi potrebbe prolungare il contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato le prestazioni fornite da Federico Bernardeschi in questo inizio di stagione potrebbe portare la Juventus a prolungargli il contratto in scadenza a fine stagione.

Dopo le annate calcistiche difficili con Sarri e Pirlo, il nazionale italiano sembra aver trovato nuovi stimoli sotto la gestione di mister Allegri.

Prestazioni quelle del centrocampista gradite anche dai tifosi bianconeri, che lo hanno applaudito in diverse partite disputate all'Allianz Stadium di Torino. In particolar modo contro lo Zenit San Pietroburgo i sostenitori bianconeri lo hanno omaggiato con un applauso convinto al momento della sostituzione.

La società starebbe valutando il prolungamento di contratto con il nazionale italiano, anche se non vorrebbe offrirgli lo stesso ingaggio che attualmente guadagna da circa 4 milioni di euro a stagione.

Si parla infatti di un'offerta da circa 3 milioni annui.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a fine stagione

La Juventus ha diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione: oltre a Bernardeschi infatti ci sono anche Mattia Perin e Mattia De Sciglio, per i quali si parla di un loro possibile addio a parametro zero.

Per quanto riguarda invece Cuadrado e Dybala, nelle prossime settimane potrebbe essere ufficializzato il prolungamento di contratto, il colombiano fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva, l'argentino fino a giugno 2026.