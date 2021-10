La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto difficoltà soprattutto dal punto di vista del gioco. Problemi che si sono visti anche contro l'Inter, soprattutto nel primo tempo. L'inserimento di Dybala, Arthur Melo e Chiesa ha migliorato la qualità offensiva bianconera, agevolando evidentemente il pareggio grazie al gol su rigore della punta argentina. Il centrocampo dell'Inter però per gran parte del match ha avuto la meglio su quello bianconero. Per questo la Juventus nei prossimi mesi potrebbe decidere di investire in maniera decisa sulla mediana.

Si parla ad esempio di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni del Monaco, valutato circa 40 milioni di euro dalla società bianconera. Difficile invece arrivare a Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022 ma che ha un ingaggio da circa 16 milioni di euro a stagione. Negli ultimi giorni alcuni giornali sportivi parlano di un interesse concreto della Juventus per il centrocampista spagnolo Saul, trasferitosi in prestito dall'Atletico Madrid al Chelsea negli ultimi giorni di mercato. Lo spagnolo però sta raccogliendo poco minutaggio e difficilmente sarà riscattato dalla società inglese.

Il centrocampista Saul potrebbe ritornare all'Atletico Madrid per poi trasferirsi alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Saul il prossimo Calciomercato estivo. Lo spagnolo infatti si è trasferito in prestito al Chelsea, la società inglese ha un diritto di riscatto del suo cartellino dall'Atletico Madrid per circa 40 milioni di euro.

Attualmente però sembra difficile l'acquisto a titolo definitivo in considerazione del poco minutaggio raccolto dallo spagnolo. Il classe 1994 sarebbe un acquisto gradito dal tecnico Massimiliano Allegri, che ne apprezza soprattutto la qualità tecnica e la sua capacità di inserimento nell'area avversaria. Considerando l'ottimo rapporto professionale fra Atletico Madrid e Juventus, questa trattativa di mercato potrebbe concretizzarsi la prossima stagione.

Fra l'altro il Chelsea secondo le ultime indiscrezioni di mercato avrebbe individuato in Marcelo Brozovic un possibile rinforzo per il centrocampo della prossima stagione. La società inglese potrebbe acquistarlo infatti a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con l'Inter a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro non solo per rinforzare il centrocampo ma anche il settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Il giocatore ha già confermato tramite i suoi agenti sportivi di voler lasciare la società toscana. I bianconeri nei prossimi mesi potrebbero quindi provare ad acquistarlo.