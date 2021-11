La Juventus proverà a confermarsi anche in campionato dopo la vittoria importante in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Un 4 a 2 che significa qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea con due giornate d'anticipo. In questi due mesi, quindi, Allegri potrà dedicarsi soprattutto al campionato per cercare di migliorare una classifica deludente per i bianconeri. Attualmente sono i 15 punti per la Juventus, a -16 da Milan e Napoli prime. Hanno giocato titolari contro lo Zenit San Pietroburgo sia De Ligt che Chiesa, disputando entrambi un'ottima partita, con il nazionale italiano che ha realizzato anche il gol del 3 a 1.

Nel match contro il Verona non avevano giocato per un infortunio muscolare. Proprio il difensore e il centrocampista potrebbero essere due delle cessioni pesanti della Juventus per la prossima stagione in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League da parte dei bianconeri. A dichiararlo, l'ex giocatore Fulvio Collovati.

La Juve potrebbe cedere De Ligt e Chiesa in caso di mancata qualificazione alla Champions League

"Avete visto i conti della Juventus? Sono messi male… se non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, allora in estate dovrebbe vendere sia De Ligt che Chiesa, i quali peraltro si stanno deprezzando perché l’allenatore Allegri non li sta facendo giocare”.

Queste le dichiarazioni di Fulvio Collovati in riferimento alle possibili cessioni di De Ligt e Chiesa durante il prossimo Calciomercato estivo. L'ex giocatore ha sottolineato, infatti, che la Juventus non sta vivendo un momento facile dal punto di vista economico. Basti pensare al debito registrato nella stagione 2020-2021, quantificabile in 210 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche il prossimo bilancio potrebbe essere caratterizzato da un passivo importante, di circa 148 milioni di euro. Per iniziare a registrare utili, come recentemente dichiarato dal presidente Agnelli nell'Assemblea dei soci di ottobre, bisognerà aspettare probabilmente la stagione 2022-2023. Secondo Collovati, quindi, qualora non dovessero arrivare i ricavi derivanti da un'eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Juventus potrebbe effettuare delle cessioni pesanti.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus spera nel raggiungimento almeno del quarto posto, che in questo momento è distante quattro punti. Le prossime partite da qui alla pausa natalizia ci diranno molto sui bianconeri. La Juventus sfiderà la Fiorentina, dopo la pausa per le nazionali la Lazio e l'Atalanta. Poi ci saranno i match contro la Salernitana, il Genoa, il Venezia, il Bologna e il Cagliari.