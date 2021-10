La Juventus è al lavoro in questi giorni senza i nazionali, impegnati fra qualificazione ai mondiali in Qatar e Nations League. Sono partiti anche i sudamericani, ad eccezione di Dybala che sta recuperando dall'infortunio muscolare subito contro la Sampdoria. Fra i giocatori convocati c’è anche Cuadrado, che sarà impegnato con la nazionale della Colombia il 10 ottobre contro il Brasile e il 14 ottobre contro l'Ecuador. Il terzino è uno dei giocatori in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2022. Proprio come Dybala però sarebbe vicino al prolungamento con la Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe già l'intesa fra le parti. Juan Cuadrado dovrebbe rimanere alla società bianconera fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Il colombiano è oramai un riferimento della Juventus ed è considerato molto importante dal tecnico Massimiliano Allegri. Oltre alla costanza del rendimento si è dimostrato la scorsa stagione uno dei giocatori più decisivi della Serie A con diversi assist ai suoi compagni. I sostenitori bianconeri ricordano anche i due gol realizzati contro l'Inter all'Allianz Stadium di Torino.

Il terzino Cuadrado dovrebbe prolungare fino al 2023 con opzione per il 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il terzino Juan Cuadrado sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus fino a giugno 2023 con opzione per il 2024.

L'agente sportivo Alessandro Lucci e il direttore sportivo Federico Cherubini avrebbero raggiunto un'intesa, si starebbe lavorando sui dettagli. Probabilmente sarà confermato l'attuale ingaggio del terzino colombiano da circa 5 milioni di euro a stagione. Uno stipendio che sarebbe meritato anche per l'impatto che sta avendo in questo inizio stagione dopo la scorsa in cui ha effettuato dieci assist decisivi ai suoi compagni.

Inoltre garantisce un rendimento ottimale dal punto di vista difensivo ed offensivo. In questo inizio di stagione Allegri lo sta schierando soprattutto da centrocampista di fascia destra, nella Juventus di Pirlo giocava soprattutto da terzino destro.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022

Oltre a Cuadrado e Dybala infatti anche De Sciglio, Perin e Bernardeschi rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero la prossima stagione. Per il terzino e il portiere si dovrebbe aspettare inizio 2022 per valutare un eventuale rinnovo di contratto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato invece il nazionale italiano potrebbe prolungare nelle prossime settimane. Massimiliano Allegri vorrebbe la sua riconferma anche nelle prossime stagioni.