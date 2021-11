Il prossimo calciomercato estivo potrebbe regalare clamorose trattative di mercato. Si parla molto di Kylian Mbappé e Paul Pogba come pezzi pregiati dell'estate 2022 in quanto in scadenza di contratto rispettivamente con il Paris Saint Germain e il Manchester United. Altro nome che potrebbe essere un protagonista del mercato della prossima stagione è quello di Erling Haaland, che ha una clausola rescissoria presente sul suo contratto sottoscritto con il Borussia Dortmund. Del possibile addio della punta norvegese alla società tedesca ha parlato il noto agente sportivo Volker Struth, che ha spiegato come l'acquisto di Haaland ha dei costi importanti.

Ha infatti dichiarato che fra cartellino e Ingaggio potrebbe costare fino a 300 milioni di euro. In questa somma sarebbe compresa anche la commissione per Mino Raiola. Il noto agente sportivo infatti cura gli interessi sportivi del norvegese ma anche di Paul Pogba. La prossima estate potrebbe guadagnare importanti commissioni dai trasferimenti di entrambi i giocatori. Struth ha scartato anche la possibilità che Haaland si trasferisca al Bayern Monaco.

"Credo che il trasferimento di Haaland si definirà nell'estate 2022. Fra costi di cartellino, d'ingaggio e di commissioni dell'agente avrà un prezzo di mercato fra i 250 e i 300 milioni di euro".

Queste le dichiarazioni dell'agente sportivo Volker Struth in riferimento al possibile addio di Erling Haaland al Borussia Dortmund il prossimo calciomercato estivo. L'agente sportivo tedesco ha sottolineato che il norvegese non si trasferirà al Bayern Monaco per motivi di ingaggio. Ha infatti aggiunto: "Anche se il Bayern Monaco avesse i soldi, non acquisterebbe Haaland".

Secondo Struth un eventuale ingaggio da 50 milioni di euro a stagione per un giocatore non troverebbe il gradimento da parte del calcio tedesco.

Il mercato della Juventus

La Juventus avrebbe potuto acquistare Haaland nel 2018, alla fine però il norvegese rifiutò in quanto avrebbe dovuto giocare nell'under 23 bianconera. Preferì quindi il trasferimento al Salisburgo per poi successivamente accettare l'offerta del Borussia Dortmund a gennaio 2020.

Attualmente sembra difficile che la società bianconera possa sostenere una spesa importante per l'acquisto della punta norvegese. Per questo si parla di un interesse concreto per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che va in scadenza di contratto a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è importante, la Juventus però potrebbe decidere di offrire una pagamento dilazionato in diverse stagioni ed inserire una contropartita tecnica gradita che potrebbe essere un giovane dell'under 23.