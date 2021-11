Dal 25 novembre su Amazon sarà visibile la docu-serie dedicata alla Juventus intitolata 'All or Nothing'. Si tratta di un vero e proprio documentario che racconta la rosa bianconera dall'interno, comprese le dinamiche dello spogliatoio. Alcune immagini sono state già trasmesse da Amazon, fra queste un video con protagonista Bonucci che prova a motivare la squadra all'interno dello spogliatoio. Proprio il difensore è stato protagonista di una recente intervista in cui ha parlato anche dell'arrivo alla Juventus di tanti giovani di qualità. Innesti necessari per ringiovanire la rosa e per iniziare un nuovo progetto sportivo che il difensore spera sia vincente come quello iniziato ormai dieci stagione fa con la nomina da presidente di Andrea Agnelli.

Bonucci ha raccontato con un po' di ironia come i giovani portino entusiasmo e giovinezza ai giocatori più vecchi come Chiellini. Ha poi sottolineato come sia normale in questa stagione avere difficoltà in quanto i giovani devono acquisire quella mentalità vincente di una società importante come la Juventus. Per questo è importante avere in rosa giocatori che ti aiutino a capire l'importanza della storia della Juventus.

Leonardo Bonucci ha parlato dell'importanza dei giovani nella Juve

"I giovani? Ci hanno portato una ventata di entusiasmo, di giovinezza, soprattutto a Giorgio che comincia a essere vecchio". Queste le dichiarazioni di Bonucci in riferimento al capitano bianconero, parole ironiche anche perché durante l'intervista era presente pure Chiellini.

Bonucci ha aggiunto: "Si, è normale incontrare delle difficoltà, è stato così anche per noi quando siamo arrivati alla Juventus". Secondo il difensore è importante avere giocatori vicino "che ti fanno capire cosa significa il valore della maglia che indossi", ha aggiunto. Bonucci ha poi rimarcato il fatto che anche in allenamento bisogna pensare che ogni giorno ti dà la possibilità di migliorare dal punto di vista umano e professionale.

I tanti giovani della Juventus

L'arrivo di tanti giovani alla Juventus nelle ultime stagioni dimostra la volontà della società bianconera voglia investire su giocatori che possano rappresentare il presente e il futuro della rosa. Il rischio però è incontrare difficoltà evidenti, come è successo in Champions League contro il Chelsea.

Una sconfitta per 4-0 che pesa molto ma che non condiziona la qualificazione dei bianconeri agli ottavi di finale, già ottenuta nelle prime quattro giornate del girone. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare altri giovani a rinforzare la rosa, fra questi potrebbe esserci la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.