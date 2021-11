La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto diversi problemi nell'impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo. Sembra infatti mancare qualità a centrocampo ma anche giocatori che sappiano dare un contributo al settore avanzato. I miglioramenti di McKennie sono stati evidenti ma i gol dei centrocampisti sono stati appena quattro, due dell'americano e altrettanti di Locatelli. Per questo una mezzala brava negli inserimenti sarebbe ideale per il tecnico Massimiliano Allegri. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ormai da diverse stagioni spicca anche il centrocampista della Lazio Sergej Milinković-Savić.

In una recente intervista il suo agente sportivo Kezman ha sottolineato che il suo assistito è pronto per un'esperienza professionale in una grande società e che la Juventus lo è. Secondo la stampa spagnola però ci sarebbero altre società interessate all'acquisto del centrocampista. Fra queste anche il Real Madrid, che cerca proprio un giocatore che abbia qualità d'inserimento e la fisicità di Milinković-Savić. La società spagnola sarebbe pronta a presentare un'offerta importante per il giocatore inserendo anche una contropartita tecnica gradita alla Lazio, ovvero Isco.

Il centrocampista Isco possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Milinković-Savić

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Real Madrid potrebbe presentare un'offerta a gennaio per il centrocampista Sergej Milinković-Savić da 50 milioni di euro giù il cartellino di Isco, in scadenza di contratto con la società spagnola a fine stagione.

Il Real vorrebbe cedere lo spagnolo già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero a giugno. Potrebbe quindi essere utilizzato come contropartita tecnica permettendo al Real di diminuire l'esborso economico. A proposito di Isco, si è parlato negli ultimi mesi di un interesse concreto del Milan per lo spagnolo. Sarebbe potuto arrivare anche nel recente Calciomercato estivo ma la valutazione di mercato da 20 milioni di euro stabilita dal Real non ha agevolato l'approdo a Milano.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad altri rinforzi per il mercato di gennaio. A tal riguardo i preferiti sembrano essere Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto a fine stagione. Si è parlato anche di un approdo anticipato a gennaio alla Juventus di Nicolò Rovella, già bianconero ma in prestito fino a fine stagione al Genoa. Per quanto riguarda invece il rinforzo importante a centrocampo del mercato estivo, potrebbe arrivare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione.