La Juventus anche contro il Chelsea ha messo in evidenza problematiche evidenti dal punto di vista del gioco: i bianconeri infatti hanno creato poche azioni da gol e le punte Morata e Chiesa non sono state supportate dai centrocampisti.

Proprio per questo a gennaio la società bianconera potrebbe rinforzare un settore che ha bisogno di qualità e verticalizzazioni. Si è parlato molto di mercato nelle ultime settimane, con il tecnico Massimiliano Allegri che vorrebbe un acquisto d'esperienza a gennaio. Il preferito sembra essere Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

L'alternativa è Denis Zakaria, anche lui in scadenza e attualmente al Borussia Monchengladbach.

Alcuni giornali sportivi però parlano anche di un possibile arrivo anticipato a gennaio di Nicolò Rovella, centrocampista il cui cartellino è già di proprietà della Juventus, attualmente ceduto in prestito al Genoa fino a fine stagione. Ad agevolare il possibile approdo del classe 2001 in bianconero già a gennaio sono anche le statistiche recentemente - realizzate da Opta - che sottolineano come il 20enne sia il miglior giovane per occasioni create da calcio fermo in tutti i campionati europei.

Il più giovane europeo ad aver creato occasioni da calcio da fermo

Recentemente Opta ha effettuato uno studio sui migliori giovani del calcio europeo, valutando in particolar modo quelli che sono riusciti a creare occasioni da gol da calcio da fermo.

Il centrocampista classe 2001 Nicolò Rovella (attualmente in prestito al Genoa ma il cui cartellino è di proprietà della Juventus) è il più giovane di questa speciale classifica, con 14 occasioni create.

Gli altri elementi presenti in questa graduatoria sono il classe 2000 del Lipsia Dominik Szobozslai (12 occasioni create da calcio da fermo), il classe 2000 del Lione Amine Gouiri (14 occasioni create), il classe 1998 del Liverpool Trent Alexander Arnold (17 occasioni create) e il classe 1998 del Brest Romain Faivre (11 occasioni create).

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi provare ad anticipare l'approdo di Rovella già a gennaio, anche se la situazione in classifica del Genoa potrebbe portare i liguri a volerlo confermare fino a fine stagione.

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Difficile arrivare subito a Dusan Vlahovic, che la Fiorentina vorrebbe tenere fino a giugno.

Per questo potrebbe esserci un'offerta al River Plate per Julian Alvarez, attaccante 21enne già nazionale argentino, per il quale la società bianconera potrebbe presentare investire 20 milioni di euro.