La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa in previsione mercato di gennaio. I bianconeri in questo inizio stagione hanno avuto diverse problematiche nel gioco e dal punto di vista realizzativo. Lo dimostra la distanza dal primo posto (occupato da Milan e Napoli), attualmente di 13 punti.

Per questo la società bianconera potrebbe decidere di regalarsi dei giocatori importanti. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un giocatore esperienza per la mediana, che garantisca fisicità, equilibrio e impostazione di gioco. Piace Axel Witsel, che però compirà 33 anni il prossimo anno.

Di conseguenza la società bianconera preferirebbe investire su un giocatore giovane ma che sia già pronto per giocare nel campionato italiano e in Champions League.

Secondo la stampa spagnola il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe contattato direttamente Denis Zakaria per sondare la sua disponibilità a trasferirsi alla Juventus già a gennaio.

Il tecnico Allegri avrebbe contattato Zakaria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Allegri avrebbe contattato il centrocampista del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria per valutare la possibilità di un suo approdo nella società bianconera a gennaio. Il nazionale svizzero va in scadenza di contratto a fine stagione e di conseguenza potrebbe arrivare a prezzo contenuto se dovesse muoversi a gennaio.

La Juventus sarebbe in vantaggio rispetto alle altre società interessate al giocatore, ovvero Barcellona e Roma. Sarebbe un acquisto ideale per Allegri, che avrebbe così un centrocampista fisico e bravo nell'impostazione di gioco da schierare vicino a Manuel Locatelli.

Denis Zakaria è stato protagonista di un'ottima partita anche in nazionale nel match Italia-Svizzera giocatosi il 12 novembre e valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giocatore classe 1996 ha dato un grande contributo nel pareggio conquistato dagli svizzeri contro la nazionale Campione d'Europa.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare anche il settore avanzato a gennaio. Si parla infatti di un interesse per Dusan Vlahovic che la Fiorentina cederebbe per circa 60 milioni di euro.

Un'alternativa al 21enne sarebbero la punta del Benfica Darwin Nunez, protagonista di un grande inizio stagione sia nel campionato portoghese che nella Champions League.

Un altro nome che piace alla società bianconera è quello di Julian Alvarez, che costerebbe molto meno dei giocatori prima menzionati: la punta del River Plate sta segnando molto in Sudamerica e la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.