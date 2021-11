La Juventus in questa stagione ha iniziato un nuovo progetto sportivo affidato al tecnico Massimiliano Allegri. Novità ci sono state anche dal punto di vista dirigenziale con l'inserimento di un nuovo amministratore delegato, ovvero Maurizio Arrivabene. Novità anche nel ruolo di direttore sportivo, con Federico Cherubini che ha sostituito Fabio Paratici (diventato poi nuovo direttore generale del Tottenham).

Ora la società bianconera si aspetta una stagione migliore rispetto alla scorsa, chiusasi comunque con due competizioni vinte, come la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.

Si aspettano in particolare miglioramenti concreti in campionato e in Champions League, anche se l'inizio in Serie A non è stato dei migliori.

Secondo le ultime indiscrezioni se la Juventus dovesse disputare una stagione deludente non è da scartare la possibilità che Andrea Allegri possa lasciare il ruolo da presidente. Ne ha parlato di recente a Top Planet l'opinionista Gianfranco Pecile, il quale ha suggerito un nome per un'eventuale sostituzione dell'attuale massimo dirigente bianconero. Secondo Pecile tale ruolo potrebbe essere ricoperto da Evelina Christillin, ma l'ideale sarebbe Alex Del Piero.

Gianfranco Pecile suggerisce Del Piero come eventuale sostituto di Agnelli

"Per il suo prestigio e le sue conoscenze a me farebbe piacere fosse Evelina Christillin a sostituire Agnelli in caso di addio dalla presidenza della Juventus", queste le dichiarazioni di Gianfranco Pecile.

L'opinionista però ha aggiunto: "Se dovesse andare via Agnelli secondo me il suo posto dovrebbe essere preso da Alex Del Piero".

L'ex capitano è ancora molto amato dai sostenitori bianconeri e gode della stima della proprietà della Juventus. Secondo Pecile però dipenderà soprattutto dalla volontà dell'ex capitano bianconero, considerando che recentemente ha ottenuto il patentino da allenatore a Coverciano.

Pertanto potrebbe preferire un'esperienza professionale da tecnico nelle prossime stagioni, anziché quello da dirigente (seppur in un ruolo prestigioso come quello da presidente della Juventus).

Agnelli dovrebbe essere confermato alla presidenza della Juventus

La Juventus comunque difficilmente cambierà presidenza nelle prossime stagioni, anche in considerazione del progetto della Superlega.

Alcuni giornali sportivi sostengono infatti che Laporta, Perez e Agnelli proveranno a fare valutare nuovamente la fattibilità di tale competizione europea nelle prossime stagioni, nonostante non trovi il supporto della Uefa, che vorrebbe invece migliorare e implementare le attuali competizioni europee, Champions League, Europa League Conference League.