La Juventus contro il Sassuolo ha messo in evidenza difficoltà nell'impostazione di gioco e nella fase realizzativa. In questo momento si sente la mancanza di un centrocampista di qualità, che sappia verticalizzare, ma anche di una punta che possa garantire gol. L'addio di Cristiano Ronaldo evidentemente sta pesando, basti guardare i soli 14 gol realizzati dalla Juventus in dieci partite di campionato. Nei prossimi mesi quindi ci si attendono acquisti importanti che possano migliorare la qualità del gioco bianconero. Si è parlato molto di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco e della nazionale francese.

Il 21enne però ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare nei prossimi mesi. La Juventus starebbe pensando di evitare un acquisto così oneroso preferendogli un altro centrocampista, Axel Witsel. Il belga è un classe 1989 ed è evidentemente un acquisto utile per il presente. Arriverebbe però a parametro zero la prossima stagione, essendo in scadenza di contratto a giugno 2022. Con i soldi risparmiati a centrocampo la Juventus avrebbe così modo di investire su una punta di qualità e migliorare quindi la fase realizzativa.

Il centrocampista Witsel possibile acquisto a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Axel Witsel la prossima stagione.

Il belga sarebbe preferito a Tchouameni per motivi economici in quanto il giocatore del Borussia Dortmund è in scadenza di contratto a fine stagione e di conseguenza arriverebbe a parametro zero. Gran parte dei soldi a disposizione per il mercato sarebbero quindi utilizzati per Dusan Vlahovic, che la Fiorentina valuta circa 60 milioni di euro.

La punta 21enne sarebbe considerato il giocatore ideale per migliorare la fase realizzativa bianconera e si andrebbe ad aggregare a Dybala e Chiesa. L'eventuale acquisto di Vlahovic potrebbe portare la Juventus a non riscattare Alvaro Morata, che in questo inizio di stagione non sta incidendo dal punto di vista realizzativo.

L'eventuale acquisto del cartellino dello spagnolo dall'Atletico Madrid costerebbe infatti circa 35 milioni di euro, somma che sarebbe ritenuta eccessiva dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà cercare di alleggerire la rosa provando a cedere quei giocatori che non sarebbe considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Fra questi ci sarebbero Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Weston McKennie, tutti giocatori che potrebbe trasferirsi in società inglesi. Dalle loro cessioni la Juventus potrebbe ricavare una somma importante da investire su giocatori di qualità.