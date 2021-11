La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato, in vista della riapertura della sessione invernale. Gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno di certo iniziato nel migliore dei modi la stagione, dunque, potrebbero esserci dei cambiamenti importanti a gennaio. La società bianconera, in particolare, sta cercando un centrocampista di qualità, considerato il fatto che il reparto mediano ha mostrato non poche difficoltà in questi ultimi anni. Uno dei giocatori che la Juventus avrebbe messo nel mirino è Eden Hazard, talentuoso giocatore belga che milita nelle fila del Real Madrid e che sarebbe molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Mercato Juventus, possibile l'acquisto di Eden Hazard del Real Madrid

Stando a quanto riporta la stampa spagnola, la Juventus sarebbe fortemente interessata ad Eden Hazard, fantasista belga del Real Madrid. Il giocatore non sarebbe nei piani del tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti, che gli preferisce il talentuoso brasiliano Vinicius Junior. Per questo, Hazard sarebbe intenzionato a lasciare il Real Madrid già nella prossima sessione di Calciomercato invernale. La Juventus potrebbe chiedere al Real Madrid di liberarlo a gennaio, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza del Newcastle. La nuova proprietà della squadra inglese, infatti, ha intenzione di fare degli importanti investimenti sul mercato, comprando giocatori di altissima qualità.

Pare però difficile che un giocatore come Hazard decida di unirsi ad una formazione che al momento si trova al diciannovesimo posto della Premier League inglese. Non si esclude, dunque, che il forte giocatore belga decida di scegliere la Juventus nella prossima sessione di calciomercato invernale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Juventus, fari puntati anche su Axel Witsel del Borussia Dortmund

Anche un altro giocatore belga potrebbe diventare bianconero; stiamo parlando di Axel Witsel, centrocampista classe 1989 che milita nelle fila del Borussia Dortmund. A gennaio Witsel potrebbe accordarsi con la Juventus per trasferirsi a Torino in estate. Il centrocampista belga, infatti, è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund ed arriverebbe dunque alla Juventus a parametro zero.

Witsel, comunque, potrebbe decidere di trasferirsi a Torino sin da gennaio; stando ai media tedeschi, infatti, la Juventus sta cercando un centrocampista di qualità e potrebbe anticipare il suo acquisto. Un altro nome molto caldo per il centrocampo bianconero è quello di Aurelien Tchuameni del Monaco. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.