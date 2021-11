La Juventus in questi giorni è finita sulla ribalta mediatica non solo per motivi sportivi ma anche societari. Le sconfitte contro Chelsea e Atalanta sono pesanti ma anche l'indagine che la sta riguardando sul caso plusvalenze. Nel prepartita di Salernitana-Juventus il tecnico Allegri ha dichiarato che il presidente Agnelli ha rassicurato tutti, dai giocatori ai dipendenti, sul fatto di aver agito nel rispetto delle regole. Intanto la società è al lavoro sul mercato, a gennaio infatti potrebbero arrivare un rinforzo a centrocampo ed uno nel settore avanzato.

Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel e Boubacar Kamara ma negli ultimi giorni il preferito dei bianconeri sembra essere diventato Denis Zakaria. Il nazionale svizzero è in scadenza di contratto a fine stagione e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con il Borussia Monchengladbach. Per questo la società tedesca potrebbe cederlo a gennaio per cercare di monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Sull'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che ha sottolineato come Zakaria abbiamo scalato posizioni e attualmente sembra il giocatore gradito da società e tecnico della Juventus. Sul centrocampista però ci sarebbe l'interesse concreto di altre società, fra cui il Borussia Dortmund e la Roma.

Il centrocampista Zakaria potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

La Juventus a gennaio si rinforzerà sicuramente a centrocampo e quello del nazionale svizzero Denis Zakaria è un profilo che con il passare delle settimane ha scalato le gerarchie nel gradimento di dirigenti e allenatore". Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in merito al possibile approdo di Denis Zakaria alla Juventus.

Il centrocampista svizzero è uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare la rosa. Sullo svizzero ci sarebbe l'interesse concreto del Borussia Dortmund e della Roma. Valutato circa 30 milioni di euro, il contratto in scadenza a giugno potrebbe portare ad una diminuzione del suo prezzo di mercato. Il Borussia Monchengladbach potrebbe accontentarsi di circa 25 milioni di euro.

Considerando che è un classe 1996, si tratterebbe di un acquisto per il presente e per il futuro. Zakaria si potrebbe integrare molto bene dal punto di vista tecnico con Manuel Locatelli.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato durante il mercato di gennaio. Difficile arrivare a Dusan Vlahovic per motivi economici, la punta della Fiorentina potrebbe essere acquistato in estate. In tal caso arriverebbe un giocatore a prezzo vantaggioso. Piace Julian Alvarez, punta del River Plate valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina.