La Juventus, contro il Chelsea, ha subito una sconfitta pesante per 4 a 0. Disfatta che non compromette la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League (i bianconeri l'avevano ottenuta dopo le prime quattro giornate dei gironi) ma che dimostra le problematiche tecniche della rosa. Per questo, già da gennaio potrebbero esserci investimenti importanti. Si valuta, infatti, un innesto a centrocampo ed un altro nel settore avanzato. A tal riguardo, i preferiti sono Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Dusan Vlahovic e Julian Alvarez.

A proposito della punta della Fiorentina, potrebbe rimanere nella società toscana almeno fino a fine stagione. Il suo contratto in scadenza a giugno 2023 (e la mancata volontà del giocatore di prolungare la sua intesa contrattuale) lo porterà probabilmente a lasciare la Fiorentina a giugno. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la punta gradirebbe un eventuale approdo alla Juventus, nonostante ci sia l'interesse concreto di diverse società. Fra queste spiccano anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Il giocatore, infatti, vorrebbe continuare a giocare in Serie A e farlo in una società che lotta per vincere tutte le competizioni. La società bianconera sarebbe in grado di soddisfare le richieste d'ingaggio di Vlahovic, oltre al fatto che ritroverebbe il suo ex compagno ed amico Federico Chiesa. La punta della Fiorentina non vorrebbe considerare, quindi, eventuali offerte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund, che sarebbero interessate al giocatore.

La Juventus, però, potrebbe cercare di acquistare una punta già a gennaio. Per questo starebbe valutando la possibilità di arrivare a Julian Alvarez, giocatore del River Plate. La società bianconera potrebbe investire circa 20 milioni di euro per la punta, protagonista in questa stagione con 20 gol fra campionato, coppa argentina e Libertadores.

La Juventus potrebbe acquistare Julian Alvarez a gennaio, andando così a rinforzare il settore avanzato. La società bianconera deve tener conto però del bilancio societario, per questo potrebbe effettuare alcune cessioni importanti. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Sul francese e il gallese ci sarebbe l'interesse concreto del Newcastle. Cessioni che garantirebbero non solo una somma importante dalla vendita dei cartellini ma anche un risparmio da circa 14 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi. Sullo svedese ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi.