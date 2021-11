La sconfitta contro l'Atalanta conferma le problematiche della Juventus in questo inizio di stagione. Mancanza di qualità a centrocampo e un settore avanzato non incisivo dal punto di vista realizzativo stanno contribuendo ai risultati deludenti dei bianconeri, che cercheranno di riscattarsi nei prossimi match di campionato. Sui social molti tifosi della Juventus hanno criticato in maniera decisa i giocatori, non risparmiando neanche Massimiliano Allegri, considerato il principale responsabile del gioco discutibile dei bianconeri. Il tecnico toscano però gode della fiducia della società e il contratto sottoscritto a giugno da sette milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025 ne è la dimostrazione.

Come è noto però il futuro professionale di un tecnico dipende dai risultati. Molto quindi sarà correlato alle prossime partite. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, la Juventus nell'eventualità dovesse esonerare Allegri starebbe valutando un tecnico che ha già allenato nel campionato italiano. Ci si riferisce a Paulo Fonseca, il portoghese che fino allo scorsa stagione è stato tecnico della Roma e ha dimostrato di dare un gioco offensivo e di qualità alla squadra romana.

Il tecnico Fonseca potrebbe sostituire Allegri alla Juventus

Secondo i giornali sportivi spagnoli la Juventus in caso di esonero di Massimiliano Allegri potrebbe ingaggiare come nuovo tecnico Paulo Fonseca.

Il portoghese infatti nelle due stagioni alla Roma ha dimostrato di saper costruire un gioco di qualità portando la squadra a fare un buon cammino europeo in Europa League. Ha dimostrato inoltre di saper migliorare i giocatori, valorizzando alcuni giovani come Ibanez, Karsdorp e Villar. Fonseca in estate era stato vicino all'approdo al Tottenham, alla fine però gli inglesi si sono affidati a Nuno Espírito Santo, recentemente esonerato e sostituito da Conte.

Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse concreto di Shakhtar Donetsk e Atalanta, che però sembra non essersi concretizzato.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile esonero di Allegri da parte della Juventus non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. Sembra infatti difficile che la società bianconera si affidi ad un altro tecnico anche per motivi economici, considerando che attualmente ci sono sotto contratto non solo il tecnico toscano (che guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione) ma anche Andrea Pirlo fino a giugno 2022. Il tecnico bresciano infatti ha un'intesa contrattuale con la società bianconera da circa 2 milioni di euro netti a stagione.