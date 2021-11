La Juventus nelle ultime settimane sta affrontando diverse problematiche non solo dal punto di vista sportivo ma anche societario. Le sconfitte contro il Chelsea e Atalanta sembrano sono state messe in secondo piano dal caso plusvalenze e dall'indagine iniziata dalle Autorità competenti in merito a diverse trattative di mercato che hanno riguardato la società bianconera nelle ultime stagioni. Non c'è però solo la Juventus indagata ma anche tante altre società italiane ed europee. A parlare dell'argomento è stato anche l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta.

Secondo il dirigente infatti il campionato italiano è diventato di transizione ed è normale assistere a plusvalenze importanti come nel caso di Hakimi e Lukaku, approdati nel recente calciomercato estivo rispettivamente al Paris Saint Germain e al Chelsea. In merito invece al caso plusvalenze che sta riguardando diverse società italiane Giuseppe Marotta ha dichiarato: "L'Inter comunque non ha assolutamente alcun problema in questo senso". Il dirigente ha parlato anche del suo addio alla Juventus e del suo successivo approdo all'Inter. In merito alla decisione di Agnelli di mandarlo via dai bianconeri l'amministratore delegato ha aggiunto di essere felice all'Inter.

Il dirigente Marotta ha parlato del suo addio alla Juve e del suo approdo all'Inter

"Agnelli ha sbagliato a mandarmi via? C'e un ciclo anche per i dirigenti, come per i calciatori e per gli allenatori. Io sono molto felice di essere a Milano e all'Inter". Queste le dichiarazioni di Marotta in riferimento al suo addio alla Juventus e all'approdo all'Inter, dove la scorsa stagione ha vinto lo scudetto interrompendo i nove consecutivi vinti dai bianconeri.

L'attuale amministratore delegato dell'Inter ha parlato anche dell'interesse concreto del Milan nei suoi riguardi quando era un dirigente della Juventus. A tal riguardo ha dichiarato: "C'è un ottimo rapporto con i dirigenti del Milan. Ci sono stati pranzi e cene, ma io ero alla Juventus e non ho dato spazio a nessuna apertura".

La situazione nel campionato italiano di Inter e Juventus

L'Inter dopo il successo contro il Venezia in campionato si trova a -4 dal Napoli primo e a -1 dal Milan secondo I giocatori di Simone Inzaghi hanno anche conquistato gli ottavi di finale di Champions League, migliorando evidentemente i risultati raggiunti da Antonio Conte in nerazzurro nelle competizioni europee. Diversa invece la situazione della Juventus, che si è qualificata agli ottavi di finale della massima competizione europea ma che è distante 14 punti dal Napoli primo. Il Milan invece è a +11, l'Inter a +10 e l'Atalanta quarta a +7.