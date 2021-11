La Juventus contro Chelsea e Atalanta ha messo in evidenza tutti i problemi di questa stagione. Non solo mancanza di qualità a centrocampo ma anche un settore avanzato che non riesce ad incidere dal punta di vista realizzativo. Oltre a questo sono molti anche i gol subiti dai bianconeri. Sono 16 in 14 partite, segnale evidente di come ci sia anche un problema dal punto di vista dell'equilibrio difensivo. Fra i peggiori in campo nelle ultime partite spiccano infatti anche Bonucci e de Ligt. Per questo la società bianconera nei prossimi mesi potrebbe rinforzare anche la difesa.

A tal riguardo secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera avrebbe individuato nell'olandese del Lille Botman un possibile rinforzo. La sua valutazione di mercato però è importante, si parla di circa 40 milioni di euro. Per questo la società bianconera starebbe valutando l'inserimento di una contropartita tecnica gradita dalla società francese. Ci si riferisce al centrocampista svedese, che in due stagioni alla Juventus non ha inciso come ci aspettava. Il 21enne ha più o meno lo stesso prezzo di mercato di Botman, sarebbe quindi uno scambio di mercato alla pari.

Il centrocampista Kulusevski possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Botman

La Juventus potrebbe offrire Dejan Kulusevski al Lille per l'acquisto di Botman.

Sarebbe il difensore olandese uno dei giocatori che piace alla società bianconera anche in previsione di una sostituzione di Chiellini e Bonucci. Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Difficile però che lo svedese possa accettare un trasferimento nel campionato francese essendoci l'interesse concreto di diverse società inglesi, fra queste anche il Tottenham.

A tal riguardo i londinesi non avrebbero problemi a garantire la somma richiesta per il cartellino dello svedese.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi potrebbe effettuare altre cessioni oltre a quella di Dejan Kulusevski. A tal riguardo si parla di una possibile partenza di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che piacciono al Newcastle.

A gennaio potrebbe partire anche Arthur Melo mentre in estate potrebbero non essere riscattato dall'Atletico Madrid il cartellino di Alvaro Morata. La società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero la prossima stagione. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Paul Pogba del Manchester United e Andrea Belotti del Torino. Entrambi vorrebbero lasciare le loro rispettive società. Il francese però ha un ingaggio importante, più agevole l'eventuale ingaggio del giocatore Italiano.