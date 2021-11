Il momento della Juventus è decisamente negativo. L’indagine sulle plusvalenze fa tremare la Vecchia Signora, che però è da tempo in difficoltà anche in campo. Massimiliano Allegri è tornato per rendere di nuovo vincente una formazione che con Pirlo ha abdicato al trono d’Italia, ma per ora non ci è riuscito. La sconfitta contro l’Atalanta, in casa per 1-0, è stato l’ennesimo campanello d’allarme di una stagione che rischia di essere un fallimento ancora più grande di quella pecedente: il primo posto in Serie A è distante 14 punti e anche il quarto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League, non è vicino, l’Atalanta è infatti a più sette punti.

Chiesa potrebbe lasciare la Juventus nel calciomeracto estivo

E il grande problema è proprio questo. Se la Juventus non dovesse riuscire a centrare il posto in Champions League, sarebbero guai anche a livello finanziario. La competizione più importante per club a livello continentale assicura un guadagno di almeno 80 milioni, vitale per la Vecchia Signora, colpita dura dalla pandemia, così come tutti gli altri club. Se Allegri non dovesse riuscire a centrare il quarto posto, la società potrebbe essere costretta a cedere i propri gioielli.

Il primo della lista sarebbe Federico Chiesa, protagonista assoluto all’Europeo, ma inghiottito dalla crisi bianconera. L’esterno d’attacco non riesce a fare al differenza, ma ha molti estimatori in sede di Calciomercato, soprattutto in Inghilterra.

Così potrebbere essere una sua cessione a ripianare le perdite in caso la Juve non riuscisse a centrare la prossima Champions.

De Ligt in bilico nell’estate di calciomercato della Juventus

Gli ultimi rumors non indicano però solo Chiesa come possibile partente la prossima estate. De Ligt, per esempio, non ha spicccato il volo come tutti si attendevano.

L’olandese è giovane e ha talento, ma non riesce ancora a essere il pilastro della difesa che nelle idee del club dovrebbe prendere il posto di Chiellini quando il capitano deciderà di smettere.

Il difensore orange potrebbe partire senza Champions League, anche per lui non sarebbe difficile trovare una destinazione, con Chelsea e Barcellona da sempre attenti alla sua situazione.

De Ligt ha anche un ingaggio pesante (da oltre 7,5 milioni a stagione) e quindi cederlo non solo farebbe incassare una bella cifra per il cartellino, ma darebbe anche un taglio importante alla voce stipendi che è uno dei costi più onerosi della gestione bianconera. Senza Champions League dunque potrebbero partire alcune delle stelle del presente della Vecchia Signora.