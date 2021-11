La Juventus nei prossimi mesi potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero, dopo tre stagioni. Gli ultimi arrivi a titolo gratuito sono stati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey nell'estate 2019. Investimenti però che non si sono rivelati ideali, non solo per il contributo che hanno dato dal punto di vista tecnico ma anche per l'ingaggio che attualmente guadagnano. Si parla infatti di una loro possibile partenza già durante il mercato di gennaio, con il Newcastle che sarebbe pronto a investire sui centrocampisti.

A proposito di parametri zero, sono diversi i giocatori seguiti dalla società bianconera per giugno.

I principali riguardano centrocampo e settore avanzato, a tal riguardo si parla di un interesse concreto per uno fra Axel Witsel del Borussia Dortmund, Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia. Uno di questi potrebbe arrivare già a gennaio. Per la prossima stagione invece si valuta Paul Pogba del Manchester United, mentre per quanto riguarda il settore avanzato la Juventus potrebbe investire su Andrea Belotti.

La punta del Torino vorrebbe fare una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere competizioni. Oltre alla Juventus sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche di Atletico Madrid, Milan, Inter e Lazio.

La punta Belotti potrebbe trasferirsi in un'altra società del campionato italiano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare Andrea Belotti la prossima stagione. La punta del Torino sarebbe l'alternativa a Dusan Vlahovic, che ha infatti una valutazione importante.

Si parla di circa 60 milioni di euro, oltre al fatto che potrebbe andare a guadagnare un ingaggio di circa 5 milioni di euro. Il giocatore del Torino potrebbe "accontentarsi" invece di uno stipendio minore. Su Belotti però ci sarebbe l'interesse anche di Atletico Madrid, Lazio (che cerca un'alternativa valida a Immobile), Inter (per il post Dzeko) e Milan in previsione delle partenze nelle prossime stagioni di Ibrahimovic e Giroud.

Le risorse della Juventus

La Juventus potrebbe quindi investire su diversi giocatori a parametro zero anche in considerazione del fatto che deve tener conto dei debiti delle ultime due stagioni. L'aumento di capitale da 400 milioni di euro dovrebbe infatti servire per attutire le passività finanziarie. Per il mercato invece dovrebbero esserci circa 80 milioni di euro, da utilizzare però in tre stagioni. A questi si potrebbero aggiungere i ricavi che proverranno dalle cessioni dei giocatori.