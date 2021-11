La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diverse operazioni di mercato. La società bianconera potrebbe decidere di cedere diversi giocatori così da agevolare i possibili arrivi di un centrocampista e di una punta. Le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione potrebbero essere colmate con un uomo di qualità a centrocampo ed una punta brava dal punto di vista realizzativo. A proposito di partenze, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il centrocampista francese piace al Newcastle e potrebbe essere ceduto per circa 15 milioni di euro.

Per il gallese invece di parla di possibile rescissione consensuale, anche se vorrebbe un indennizzo. Negli ultimi giorni invece la stampa inglese ha pubblicato l'indiscrezione di mercato in merito ad un interesse concreto dell'Arsenal per Dejan Kulusevski. I londinesi vorrebbero rinforzare la rosa con il 21enne, che sta avendo non poche difficoltà in questa stagione e mezza alla Juventus. La società bianconera vorrebbe cercare di monetizzare dalla sua partenza così da investire su rinforzi per la rosa bianconera.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe trasferirsi all'Arsenal a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi, l'Arsenal vorrebbe acquistare Dejan Kulusevski a gennaio.

Il centrocampista svedese non sta incidendo come ci si aspettava nella Juventus e per questo potrebbe accettare l'offerta della società inglese. I bianconeri agevolerebbero la sua partenza nel caso in cui l'Arsenal offrisse circa 35 milioni di euro. Somma che sarebbe ideale per acquistare un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco ed una punta.

Nel primo caso si valutano giocatori che vanno in scadenza a fine stagione, con un prezzo di cartellino evidentemente vantaggioso. Witsel, Zakaria e Kamara sono i giocatori seguiti, mentre per il settore avanzato Vlahovic e Alvarez sembrano i principali indiziati ad approdare in bianconero. L'argentino sarebbe un acquisto a prezzo vantaggioso, in quanto valutato circa 20 milioni di euro dal River Plate.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per la prossima stagione. Dopo tre stagioni la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Piace Paul Pogba del Manchester United, ma si seguono anche altri giocatori in particolare modo per la difesa. I preferiti sembrano essere Andreas Christensen e Antonio Rudiger, difensori del Chelsea. Potrebbero invece lasciare a scadenza la società bianconera Mattia De Sciglio e Mattia Perin, che non dovrebbero prolungare la loro intesa contrattuale.