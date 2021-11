La Juventus a gennaio è attesa da un mercato molto importante, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. I bianconeri infatti dovranno cercare di migliorare la rosa non solo per avvicinarsi ai primi posti in classifica in campionato ma anche per disputare un buon cammino in Champions League. La qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea è evidentemente un traguardo importante ma l'attuale rosa non sembra allo stesso livello delle principali società europee. Prima di acquistare però sarà necessario anche cedere qualche giocatore.

A tal riguardo si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, il francese piace al Newcastle mentre il gallese potrebbe rescindere il contratto. Altro nome che ha mercato è Dejan Kulusevski, che nella stagione e mezza alla Juventus non ha inciso come ci si aspettava. Per il centrocampista si parla di un interesse concreto dell'Arsenal, che sarebbe pronta a presentare un'offerta alla società bianconera. La Juventus però vorrebbe almeno 35 milioni di euro dalla cessione di Kulusevski, anche perché a gennaio 2020 è stato pagato 43 milioni compresi i bonus.

Possibile la cessione di Kulusevski a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus a gennaio potrebbe cedere Dejan Kulusevski.

Il centrocampista ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro. Una somma che sarebbe importante non solo per evitare un'eventuale minusvalenza finanziaria ma anche per agevolare l'eventuale acquisto di un centrocampista e di una punta di qualità. La società bianconera infatti proverà a rinforzare la rosa a gennaio con l'obiettivo di recuperare punti dai primi posti in classifica in campionato ma anche di essere ancora più competitiva in Champions League dagli ottavi di finale in poi.

A tal riguardo si parla di un interesse concreto a centrocampo per Axel Witsel del Borussia Dortmund, l'alternativa al belga potrebbe essere Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Entrambi i giocatori andranno in scadenza di contratto a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato.

Si è già parlato dei possibili acquisti a centrocampo, come punta invece potrebbe arrivare Dusan Vlahovic. Non sarà semplice trattare con la Fiorentina, che valuta il giocatore almeno 60 milioni di euro. Per questo la società bianconera starebbe valutando delle alternative. Fra queste spiccano Darwin Nunez del Benfica e Julian Alvarez del River Plate. L'argentino potrebbe lasciare la società sudamericana per circa 20 milioni di euro.