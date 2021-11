La Juventus è al lavoro per cercare di migliorare una rosa che ha mostrato diverse problematiche in questo inizio di stagione. Manca qualità a centrocampo, oltre al fatto che il settore avanzato non è riuscito a dare un grande contributo dal punto di vista realizzativo. Per questo, potrebbe arrivare almeno un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una punta di qualità. A tal riguardo, si parla di un interesse concreto per Axel Witsel del Borussia Dortmund, l'alternativa sembra essere Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Per il settore avanzato, invece, il preferito è Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

Come recentemente dichiarato in un'intervista dagli agenti sportivi, il giocatore non prolungherà il contratto con la società toscana. Per questo potrebbe fare una nuova esperienza professionale, probabilmente già a gennaio. Un'eventuale cessione a giugno potrebbe essere meno remunerativa in quanto sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Vlahovic avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus.

La punta Vlahovic avrebbe un'intesa contrattuale con la Juventus

La punta della Fiorentina Dusan Vlahovic avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus. A rivelarlo recenti indiscrezioni di mercato che però confermano anche la volontà dei toscani di non voler cedere il giocatore alla società bianconera.

I toscani, infatti, preferirebbero un approdo della punta in una società europea, si parla di un interesse concreto del Tottenham. Gli inglesi sarebbero pronti ad accontentare le richieste della Fiorentina da circa 60 milioni di euro ed ad offrire un ricco stipendio al serbo. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire l'evoluzione della situazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Julian Alvarez, punta del River Plate in scadenza di contratto a dicembre 2022. L'argentino piace anche alla Fiorentina, per questo la società bianconera, nell'eventualità di un suo acquisto, potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica per arrivare a Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche in previsione giugno, quando diversi giocatori potrebbero lasciare a parametro zero le rispettive società. Alcuni di questi sarebbero seguiti anche dalla società bianconera. Piace molto Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto con la società inglese. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera sarebbe in vantaggio sul Real Madrid per l'ingaggio del centrocampista francese, che guadagna attualmente 16 milioni di euro netti a stagione.