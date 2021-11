La Juventus è già al lavoro in previsione del mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe effettuare alcune cessioni importanti, così da agevolare eventuali acquisti a centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, a questi potrebbero aggiungersi Luca Pellegrini e Dejan Kulusevski. Per l'italiano e lo svedese, possibile cessione in prestito. In tema arrivi, si valuta l'investimento su Axel Witsel o il rientro anticipato di Nicolò Rovella, già bianconero ma in prestito al Genoa fino a fine stagione.

Per il settore avanzato, il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

La Juventus però potrebbe decidere di rinforzare anche la difesa a gennaio. L'età che avanza per Bonucci e Chiellini potrebbe portare la società bianconera ad anticipare l'acquisto di un difensore già ad inizio anno. Si valutano soprattutto giocatori a prezzo vantaggioso. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto del brasiliano Luiz Felipe, in scadenza di contratto con la Lazio a fine stagione. Sul difensore ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter.

Il difensore Luiz Felipe possibile acquisto della Juventus a gennaio

La Juventus potrebbe acquistare Luiz Felipe a gennaio.

La società bianconera starebbe valutando infatti un rinforzo importante in difesa che possa rappresentare l'alternativa di Bonucci e Chiellini, ma che alla lunga possa sostituirli. Il brasiliano ha un costo vantaggioso, in quanto in scadenza di contratto con la Lazio a fine stagione. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro ma potrebbe diminuire a gennaio.

Su Luiz Felipe ci sarebbe l'interesse concreto anche dell'Inter, con il tecnico Simone Inzaghi che ritornerebbe volentieri a lavorare con il brasiliano. I due, infatti, hanno condiviso diverse stagioni nella Lazio. Grande merito della crescita del difensore è anche del tecnico emiliano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il calciomercato estivo. Dopo tre stagioni, la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, potrebbe ingaggiare la prossima stagione il centrocampista Paul Pogba. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United ed attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese. Il centrocampista gradirebbe un approdo alla Juventus, società in cui ha giocato dal 2012 al 2016. Dovrebbe però accettare un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente percepisce nella società inglese.