Aria molto pesante in casa Juventus per il brutto inizio di campionato. La squadra bianconera, infatti, ha sorprendentemente perso ben due partite in casa in questa prima parte della stagione, contro Empoli e Sassuolo. Gli uomini di Massimiliano Allegri faticano notevolmente ad ingranare; il tecnico livornese, stando ai numeri, sta sicuramente facendo peggio dei suoi predecessori, Andrea Pirlo e Maurizio Sarri. I tifosi bianconeri stanno criticando l'atteggiamento della squadra, ma anche il tecnico livornese. Questa Juventus, infatti, non sembra avere un'idea precisa di gioco, speculando sugli errori dell'avversario.

Per questo, nelle ultime ore, si è tornati a parlare di mercato. In vista delle prossime sessioni di mercato, la società bianconera sarebbe alla ricerca di un attaccante di caratura internazionale, ma anche di un centrocampista, considerati i numerosi problemi nel reparto mediano.

Mercato Juventus, occhi puntati su Gabriel Jesus del Manchester City

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus sarebbe alla ricerca di un forte attaccante, considerati i problemi in fase realizzativa di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, infatti, ha messo a segno solo tre reti in questa prima parte di stagione. La società bianconera starebbe pensando di portare a Torino Gabriel Jesus, bomber classe 1997 che milita nelle fila del Manchester City e della nazionale brasiliana.

La Juventus segue da tempo il fenomeno sudamericano, il quale sarebbe molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Gabriel Jesus potrebbe arrivare a Torino soprattutto nel caso in cui il Manchester City dovesse arrivare all'acquisto di Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Fiorentina al quale sarebbe fortemente interessata anche la Juventus.

Il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, sarebbe stato letteralmente stregato dalle prestazioni del centravanti serbo e lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza del Manchester City.

Juventus ancora su Pogba del Manchester United

Il club bianconero, inoltre, non ha abbandonato la pista che porta a Paul Pogba. Stando a quanto riporta ESPN, il centrocampista classe 1993 non avrebbe intenzione di rinnovare con il Manchester United, dunque la Juventus potrebbe acquistarlo a parametro zero al termine della stagione. Sul fortissimo giocatore francese, comunque, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain.