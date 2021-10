L'addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del Calciomercato estivo è stato inaspettato per la Juventus, che si è trovata a lavorare su un sostituto del portoghese a pochi giorni dalla fine del mercato. Alla fine è arrivato Moise Kean, che però, come dichiarato da Allegri qualche settimana fa, sarebbe approdato lo stesso in bianconero, indipendentemente dalla partenza o meno di CR7. Nei prossimi mesi, quindi, arriverà probabilmente una punta che possa garantire gol, anche in considerazione del difficile inizio di stagione della Juventus. I bianconeri hanno segnato appena 14 gol in 10 partite, troppo pochi per una squadra che dovrebbe lottare per i primi posti della classifica.

I 13 punti di distanza da Milan e Napoli certificano le problematiche della Juventus che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sta lavorando su diversi giocatori per rinforzare il settore avanzato.

A questi si è aggiunto anche il 19enne Karim Adeyemi, protagonista di un grande inizio stagione con il Salisburgo in campionato ed in Champions League. Il tedesco è seguito da diverse società europee, fra queste anche l'Inter. Potrebbe quindi aprirsi una sfida di mercato fra le due società italiane per il tedesco.

La punta Adeyemi sarebbe seguito da Inter e Juventus

Sono 19 le partite disputate fra campionato austriaco, Coppa d'Austria e Champions League e 14 gol segnati. Queste le statistiche di Karim Adeyemi, punta 19enne del Salisburgo.

Il tedesco sta incidendo in maniera evidente anche nella massima competizione europea, attirando l'interesse di diverse società europee. Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid sarebbero interessate al suo acquisto, ma anche Inter e Juventus starebbero valutando l'investimento sul tedesco. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, prezzo che è destinato ad incrementarsi nei prossimi mesi.

La punta Karim Adeyemi è solo uno dei giocatori che la Juventus starebbe valutando per rinforzare il settore avanzato. Si parla, infatti, di un interesse concreto per Lorenzo Lucca del Pisa, protagonista di un grande inizio di stagione in Serie B. Il preferito, però, sembra essere Dusan Vlahovic, giocatore della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023.

Gli agenti sportivi della punta hanno confermato la volontà del giocatore di non prolungare il suo contratto con la società toscana. Possibile una partenza nei prossimi mesi, ma la sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro. Somma che potrebbe arrivare da alcune cessioni pesanti. Si parla, ad esempio, della possibile partenza di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Weston McKennie.