In una stagione difficile come quella vissuta dal Crotone in Serie B, una delle note positive è senza dubbio il giovane attaccante Samuele Mulattieri. Arrivato in estate con la formula del prestito dall'Inter, è riuscito a ritagliarsi da subito uno spazio importante nella rosa diventando un titolarissimo della squadra, prima con Francesco Modesto e ora con Pasquale Marino. Per lui però si potrebbe presentare l'ipotesi di un rientro anticipato in nerazzurro, il suo profilo sarebbe infatti tra quelli graditi al Sassuolo per sbloccare il trasferimento di Giacomo Raspadori ai nerazzurri.

Crotone, il Sassuolo su Mulattieri

Autore di 6 reti in 12 presenze, che salgono a 7 se si tiene conto del match di Coppa Italia contro il Brescia, l'attaccante Samuele Mulattieri è senza dubbio uno dei giovani più promettenti dell'avvio di stagione in cadetteria. Le sue prestazioni non sono passate inosservate tanto da attirare l'attenzione di club di Serie A. La stessa Inter, società titolare del suo cartellino, starebbe valutando un rientro anticipato dalla Calabria al fine di inserire il suo nome nella lista dei calciatori utili per arrivare alla conclusione dell'operazione che porterebbe Giacomo Raspadori nella rosa di Simone Inzaghi.

Oltre alla punta, tra i profili che potrebbero essere inseriti nello scambio tra Inter e Sassuolo ci sarebbero anche quelli di Lucien Agoumé e Martin Satriano, rispettivamente centrocampista e attaccante, tutti e due seguiti tra l'altro dal Crotone questa estate.

Crotone, possibili ritorni in Calabria

In attacco il Crotone andrà di sicuro ad intervenire nella finestra di contrattazioni di gennaio. L'addio delle scorse settimane di Emmanuel Riviere, svincolato, ha creato un buco nella rosa ancor più accentuato dalla maxi squalifica che ha costretto Augustus Kargbo a saltare ben tre gare di campionato.

Un nome che continua a girare da diversi mesi è quello di Diego Falcinelli, punta del Bologna, rientrato questa estate per fine prestito dalla Stella Rossa di Belgrado e attualmente fuori rosa al Bologna. Il suo alto ingaggio ne ha impedito un nuovo prestito, ma lo stesso calciatore potrebbe decidere di ridurre il suo compenso pur di ritornare a giocare.

La pista Crotone sarebbe affascinante ma difficilmente percorribile, anche se a pesare il suo favore sarebbe il bel ricordo lasciato nella stagione 2017-2018, annata dove riuscì a siglare 13 reti in Calabria.

Verso la ripresa del campionato

Nel turno della tredicesima giornata il Crotone sarà impegnato nella trasferta dello Stadio "Renato Curi" di Perugia, con gli umbri reduci dal k.o. di Como (4-1). Tra le fila del Perugia potrebbe non esserci l'attaccante Manuel De Luca, alle prese con problemi di natura fisica, mentre tra la fila del Crotone potrebbe rivedersi Ahmad Benali. Il capitano rossoblù, fuori da diverse settimane, ha ripreso ad allenarsi con la squadra presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" e potrebbe anche fare parte dei convocati per la trasferta.