La Juventus starebbe lavorando per rinforzare la rosa a gennaio. La società bianconera cercherà di migliorare soprattutto centrocampo e settore avanzato, dopo le tante problematiche riscontrate in questo inizio di stagione. Appena 16 gol realizzati in 12 partite, troppi pochi se consideriamo che i bianconeri dovrebbero lottare per i primi posti della classifica. Attualmente il primo posto di Milan e Napoli è distante 13 punti, con l'obiettivo di avvicinarsi nelle prossime partite prima della pausa natalizia. Intanto però la società bianconera vorrebbe un centrocampista bravo a garantire equilibrio ed una punta.

Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara per il centrocampo, piacciono invece Dusan Vlahovic e Julian Alvarez.

Secondo la stampa spagnola però il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe chiesto un centrocampista bravo a verticalizzare e a supportare il settore avanzato. Il preferito sembra essere Isco, in scadenza di contratto con il Real Madrid a fine stagione. La società bianconera potrebbe offrire circa 15 milioni di euro per acquistarlo già a gennaio.

Il centrocampista Isco possibile acquisto della Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di un centrocampista di qualità a gennaio. Il preferito del tecnico toscano sembra essere Isco, considerato una riserva da Carlo Ancelotti.

Lo spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio. La Juventus potrebbe rappresentare un'esperienza professionale gradita allo spagnolo, che avrebbe la possibilità di giocare titolare. I buoni rapporti professionali fra Real e Juventus potrebbero agevolare l'approdo dello spagnolo a Torino. Non è un caso si parli anche di un altro acquisto da parte della società bianconera che potrebbe arrivare dagli spagnoli.

Ci si riferisce alla punta Luka Jovic, che il Real potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche alle cessioni per il mercato di gennaio. La società bianconera infatti starebbe valutando le possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Entrambi arrivati a parametro zero nell'estate 2019, in queste due stagioni e mezza alla Juve non hanno inciso come ci si aspettava.

Hanno un ingaggio pesante, guadagnano ciascuno circa 7 milioni di euro netti a stagione. Inoltre una loro eventuale partenza garantirebbe una plusvalenza finanziaria. A tal riguardo si parla di un interesse concreto del Newcastle per Adrien Rabiot. La società inglese potrebbe offrire circa 15 milioni di euro per il cartellino del francese. Per Ramsey invece potrebbe definirsi una rescissione consensuale considerando che in questo momento non ci sarebbero società pronte ad investire sul cartellino del gallese.