La Juventus sta lavorando con grande assiduità sul mercato in questa pausa autunnale prima della riapertura della sessione invernale di gennaio. La squadra bianconera, infatti, non ha di certo iniziato bene questa stagione, soprattutto in campionato. Gli uomini di Massimiliano Allegri si trovano a ben sedici punti dalla zona scudetto ed a quattro da quella che permetterebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League. In questi giorni sono piovute numerose critiche addosso alla squadra e soprattutto nei confronti dell'allenatore bianconero.

Parte dei tifosi, infatti, ne ha chiesto l'esonero sui social network. Certamente diverso l'andamento della Juventus in Champions League; Paulo Dybala e compagni si trovano a punteggio pieno (con 12 punti), avendo vinto tutte le quattro partite finora in programma nei gironi. La società, dunque, sta cercando rinforzi per gennaio; uno dei giocatori che la dirigenza bianconera ha messo nel mirino per la prossima sessione di Calciomercato invernale sarebbe Isco, trequartista spagnolo classe 1992, che milita nelle fila del Real Madrid.

Mercato Juventus, Isco possibile colpo per gennaio

Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Super Deporte, la Juventus avrebbe i fari puntati su Isco del Real Madrid.

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri sarebbe un grandissimo estimatore del giocatore, avendolo già chiesto alla dirigenza della Juventus qualche anno fa. Il calciatore spagnolo non rientra nei piani dell'allenatore dei Blancos Carlo Ancelotti, dunque il Real Madrid potrebbe cederlo già a gennaio.

Per la Juventus si tratterebbe certamente di un colpo di qualità, ma i bianconeri dovranno battere la concorrenza del Newcastle, altra squadra che sarebbe fortemente interessata al trequartista spagnolo.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Haaland e l'idea Barcellona

Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto riguarda un altro obiettivo di mercato della Juventus, ovvero Erling Braut Haaland. Il club bianconero avrebbe potuto acquistarlo ai tempi del Red Bull Salisburgo, ma poi il giovane attaccante norvegese è stato ceduto al Borussia Dortmund.

Stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo El Nacional, il suo agente Mino Raiola avrebbe intenzione di mandarlo al Barcellona. Il club catalano, però, dovrebbe pagare al Borussia Dormtund i 90 milioni di clausola rescissoria e garantire ad Haaland uno stipendio molto elevato, situazione questa non sicuramente facile da esaudire per i catalani. L'attaccante norvegese, infatti, avrebbe chiesto una cifra intorno ai 36 milioni di euro. Al momento, comunque, la Juve sembra tagliata fuori.