Saranno mesi importanti per la Juventus quelli di novembre e dicembre. Qualificati agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo i bianconeri proveranno a recuperare dei punti a Milan e Napoli prime in classifica a a +13. La Juve cercherà di diminuire la distanza dai primi posti considerando che ad inizio gennaio avrà sfide che potrebbero rivelarsi decisive. Il match contro il Napoli prevista il 6 gennaio e quello contro il Milan il 9 saranno molto importanti a tal riguardo. Intanto però la società bianconera vuole migliorare la rosa di Massimiliano Allegri e secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe acquistare almeno un centrocampista ed un rinforzo per il settore avanzato.

Tutti acquisti però che potrebbero essere agevolati da alcune cessioni. Si parla infatti delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, a questi potrebbe aggiungersi anche Dejan Kulusevski. Si valuterebbe anche la possibile partenza di McKennie nonostante le partite disputate dall'americano nelle ultime settimane. Se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio. Per quanto riguarda gli acquisti, la Juventus vorrebbe cercare di portare già a gennaio a Torino la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare alcune cessioni importanti (su tutte quelle di Rabiot e Ramsey) per agevolare l'acquisto di Dusan Vlahovic a gennaio.

Sul francese ci sarebbe l'interesse concreto del Newcastle, che potrebbe acquistarlo per circa 15 milioni di euro. Per il gallese si parla di una sua possibile rescissione consensuale. Se dovessero partire la Juventus risparmierebbe ciascuno circa 7 milioni di euro netti a stagione. Dall'eventuale cessione di Dejan Kulusevski potrebbero arrivare circa 35 milioni di euro.

Somme che ritornerebbero utili per Dusan Vlahovic, che sarebbe seguito da diverse società. Per questo i bianconeri vorrebbero anticipare il suo acquisto a gennaio presentando un'offerta di circa 60 milioni di euro alla Fiorentina. Proposta che potrebbe essere accettata dai toscani anche in considerazione del fatto che il giocatore va in scadenza a giugno 2023.

A fine stagione essendo ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale potrebbe avere una valutazione minore rispetto a quella che avrebbe a gennaio.

La Juventus valuta anche delle alternative a Dusan Vlahovic. Fra queste spicca Darwin Nunez, punta del Benfica protagonista in questo inizio di stagione con la società portoghese.

Altro giocatore seguito dalla società bianconera è Julian Alvarez, punta del River Plate valutato circa 20 milioni di euro.