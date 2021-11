La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. La società bianconera starebbe valutando infatti di migliorare la rosa, cercando di rinforzare quei ruoli che necessitano di innesti. Le principali esigenze sembrano riguardare centrocampo e settore avanzato. Sembra infatti mancare qualità ed esperienza sulla mediana, per questa si parla dell'arrivo di Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato potrebbe arrivare Dusan Vlahovic. Tutti acquisti che potrebbero essere agevolati da alcune cessioni importanti.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

A questi potrebbe aggiungersi Dejan Kulusevski, che non sta incidendo come ci si aspettava. Il centrocampista svedese va in scadenza di contratto a giugno 2023 e per questo la società bianconera potrebbe agevolarne la partenza già a gennaio.

Una sua eventuale cessione nel prossimo Calciomercato estivo sarebbe meno remunerativa, in quanto si troverebbe a un anno dalla scadenza del suo contratto. Su Kulusevski ci sarebbe l'interesse dell'Atalanta, che però difficilmente investirà 40 milioni in cash per lo svedese. Per questo potrebbe essere intavolato uno scambio con un giocatore gradito alla Juventus: Robin Gosens.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Gosens

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Atalanta e Juventus a gennaio potrebbero definire uno scambio di mercato. A Bergamo si trasferirebbe il centrocampista Dejan Kulusevski, a Torino il terzino Robin Gosens. Lo svedese non ha inciso come ci aspettava in questa stagione e mezza in bianconero, per questo potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio.

Il tedesco invece arriva da stagioni importanti all'Atalanta e le sue prestazioni sono state importanti a tal punto da essere diventato parte integrante della nazionale della Germania. Ma in questo inizio stagione non sta giocando a causa di un infortunio muscolare. Potrebbe quindi definirsi uno scambio di mercato alla pari fra le due società.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Robin Gosens potrebbe essere molto utile alla Juventus, che andrebbe a rinforzare la fascia difensiva sinistra. Un suo acquisto agevolerebbe la cessione di Alex Sandro, uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera. Il suo contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe però portarlo a fare una nuova esperienza professionale durante il prossimo calciomercato estivo. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Chelsea, con Thomas Tuchel che ne è un estimatore. Lo avrebbe già voluto quando era allenatore del Paris Saint Germain. Una sua eventuale partenza potrebbe garantire alla società bianconera circa 20 milioni di euro.