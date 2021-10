La Juventus, in questo inizio di stagione, sta mettendo in evidenza alcune problematiche importanti nel gioco e nei risultati. La principale esigenza sembra essere quella di incrementare la qualità a centrocampo, dove non ci sono giocatori bravi a verticalizzare. C'è poi il problema del gol: in dieci partite di campionato i bianconeri hanno realizzato appena 14 reti. Per risolvere tali problematiche, la Juventus potrebbe attingere al mercato di gennaio, magari incrementando anche la qualità nel settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Eden Hazard.

Attualmente riserva al Real Madrid, il centrocampista ha richiesto la cessione alla società spagnola per andare a giocare titolare. Potrebbe essere un innesto importante per la società bianconera, anche perché andrebbe a migliorare la fase realizzativa. Il belga, infatti, oltre ad essere bravo negli assist, ha dimostrato nel Chelsea di poter fare molti gol. Il problema di fondo è la valutazione di mercato del giocatore, che il Real Madrid potrebbe cedere per circa 70 milioni di euro.

Il centrocampista Hazard possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Eden Hazard, oramai riserva nel Real Madrid. Il tecnico Carlo Ancelotti gli sta preferendo Vinicius Junior, con la società spagnola che nelle ultime stagioni ha investito molto in giovani di qualità.

Basti guardare il brasiliano, ma anche Rodrygo o il recente acquisto di Camavinga, arrivato dal Rennes nel calciomercato estivo per circa 30 milioni di euro. Il centrocampista belga vorrebbe giocare titolare, per questo avrebbe chiesto al Real Madrid di poter lasciare la Spagna. Valutato circa 70 milioni di euro, la società spagnola potrebbe lasciarlo partire anche per qualche milione in meno.

Gran parte delle società inglesi non avrebbero problemi ad investire sul cartellino, a differenza della Juventus che considererebbe l'investimento su Hazard solo in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, pesa molto l'ingaggio di circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile acquisto di Hazard da parte della Juventus non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

La società bianconera, infatti, nelle ultime stagioni ha investito soprattutto su giovani di qualità, per questo sembra difficile possa investire su un giocatore che nel 2022 compirà 31 anni. La società bianconera potrebbe invece acquistare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 60 milioni di euro dalla società toscana.