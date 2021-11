La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. La società bianconera, infatti, potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato, i settori che sembrano aver riscontrato le principali problematiche in questo inizio di stagione. Manca, infatti, un giocatore bravo nel migliorare la qualità del gioco, così come una punta che possa garantire gol. L'addio di Cristiano Ronaldo sta pesando molto in quanto il portoghese è stato il finalizzatore principale della Juventus. Solo nella scorsa stagione ha segnato 30 gol. Per quanto riguarda la mediana, fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Il belga piace in particolar modo a Massimiliano Allegri per la sua capacità di garantire equilibrio a centrocampo. Secondo la stampa spagnola la società bianconera starebbe valutando uno scambio di mercato che porterebbe Axel Witsel a Torino e Aaron Ramsey al Borussia Dortmund. Il gallese, anche in questo inizio stagione è stato condizionato da diversi infortuni muscolari.

Possibile scambio di mercato fra Aaron Ramsey e Axel Witsel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo a gennaio con l'acquisto di Axel Witsel. Per il Borussia Dortmund potrebbe infatti essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla cessione del belga, essendo in scadenza di contratto a fine stagione.

I bianconeri offrirebbero nello scambio di mercato il centrocampista Aaron Ramsey, che in queste due stagioni e mezza alla Juventus non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Tanti gli infortuni muscolari che hanno riguardato il gallese, che dovrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi. Il Borussia Dortmund potrebbe essere una società gradita al giocatore, considerando che attualmente ha buone possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Il mercato della Juventus

L'eventuale partenza di Aaron Ramsey porterebbe la Juventus a risparmiare circa 7 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi. Witsel, invece, sarebbe un profilo importante perché, per caratteristiche tecniche, ideale per il gioco di Allegri. L'alternativa al belga potrebbe essere un giocatore già di proprietà della Juventus e attuale riferimento del centrocampo del Genoa.

Ci si riferisce a Nicolò Rovella, che arriverà in bianconero dalla prossima stagione. Il classe 2001 sta dimostrando di essere un giocatore maturo che potrebbe migliorare anche il centrocampo della Juventus.