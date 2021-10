La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato di riparazione. La società bianconera starebbe lavorando alle cessioni dei giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Weston McKennie e Aaron Ramsey. Il centrocampista americano piace a diverse società inglesi, su tutti al West Ham. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il West Ham starebbe pensando all'americano come possibile rinforzo per il centrocampo, che andrebbe a sostituire Declan Rice. Il nazionale inglese vanta diversi estimatori e dalla sua partenza gli inglesi potrebbero guadagnare una somma di circa 105 milioni di euro.

La Juventus valuta circa 40 milioni di euro Weston McKennie. Potrebbe essere ceduto a molto meno Aaron Ramsey, che di recente dal ritiro della nazionale gallese ha lanciato l'ennesima frecciatina a staff tecnico e medico della società bianconera.

In estate si era parlato di un interesse concreto di Liverpool e Arsenal per il calciatore. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro. La Juventus avallerebbe una sua eventuale cessione anche per motivi di ingaggio. Il gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista Ramsey potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

"Ci sono stati dei cambiamenti nelle ultime stagioni a cui non mi sono abituato, quindi cerco di avere intorno a me le persone giuste per provare a rialzarmi e tornare in un posto dove stare bene.

E lo staff della nazionale è stato bravissimo, mi conoscono e sanno di cosa ho bisogno". Queste le dichiarazioni di Aaron Ramsey dal ritiro della nazionale del Galles. Un'intervista che ha suscitato un discreto clamore mediatico. Tanti sostenitori della Juventus hanno utilizzato i social per esprimere il loro disappunto: dal suo arrivo nel 2019 il gallese è stato spesso condizionato da infortuni muscolari.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, la Juventus sarebbe pronta a cederlo già a gennaio a prezzo vantaggioso.

Il mercato della Juventus

Si è parlato delle possibili partenze di Weston McKennie e Aaron Ramsey già a gennaio. Le loro cessioni potrebbero garantire circa 55 milioni di euro. Somma che sarebbe spesa probabilmente per acquistare Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco e della nazionale francese.

La società francese sarebbe pronta a cederlo per circa 40 milioni di euro. L'eventuale investimento nel settore avanzato invece potrebbe essere posticipato al prossimo Calciomercato estivo. Il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.