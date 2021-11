La Juventus dopo le sconfitte contro Sassuolo e Verona ritrova la vittoria in Champions League. Il 4-2 contro lo Zenit San Pietroburgo ha dato alla Juventus il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea con due giornate di anticipo. Saranno quindi due mesi da qui a fine dicembre in cui i bianconeri potranno dedicarsi soprattutto al campionato. Difficile recuperare 16 punti a Milan e Napoli prime, ma la squadra di Massimiliano Allegri proverà a avvicinare il terzo e il quarto posto anche perché sarà importante almeno qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

La vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo non ha però nascosto i problemi reali dei bianconeri, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. Prima del match contro lo Zenit San Pietroburgo aveva parlato l'ex giocatore della Juventus Marco Tardelli, per il quale il problema reale dei bianconeri rimane il centrocampo. Secondo Tardelli manca chi ha idee, chi costruisce il gioco. In merito invece alla decisione della società di imporre il ritiro ai giocatori fino a sabato, ha sottolineato che può essere una modalità giusta per ritrovarsi.

'Il centrocampo è senza idee'

"Quello che è sempre mancato alla Juventus, il centrocampo, non c’è nessuno che ha idee. E in questo momento manca anche la difesa.

L’ho fatto anche io il ritiro, mi è capitato. Utile? Per ritrovarsi sì, dipende da come se ne esce fuori. Rispetto al passato è sicuramente più complicato”. Queste le dichiarazioni di Marco Tardelli in riferimento alla Juventus e alla decisione della società di portare tutta la rosa bianconera in ritiro fino a sabato, quando la Juventus giocherà contro la Fiorentina in campionato all'Allianz Stadium di Torino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In merito invece al metodo di gestione utilizzato da Allegri, sembrerebbe non piacere alla rosa bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato il capitano Giorgio Chiellini a cercare di agevolare l'unità d'intenti fra tecnico e giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto problemi non solo nell'impostazione di gioco ma anche dal punto di vista realizzativo.

In campionato in undici partite ha segnato appena 15 gol. Troppo pochi per una squadra che dovrebbe lottare per i primi posti. Ci si aspetta quindi un mercato di gennaio attivo per la società, che potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta. Per la mediana piace Axel Witsel del Borussia Dortmund ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società potrebbe anticipare l'arrivo di Rovella. Il centrocampista è in prestito al Genoa fino a fine stagione ma sta dimostrando in Serie A di essere un giocatore maturo e di qualità che potrebbe migliorare il gioco bianconero. Per il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.